Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi İstanbulda yarın Taksime çıkan metro istasyonları kapalı olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul’da yarın Taksim’e çıkan metro istasyonları kapalı olacak

İstanbul’da yarın Taksim’e çıkan metro istasyonları kapalı olacak

Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonlarının işletmeye kapalı olacağını belirtti.

Haber Merkezi İHA
1 Mayıs'ta Taksim'e çıkan metrolar kapalı olacak.
1 Mayıs'ta Taksim'e çıkan metrolar kapalı olacak.

Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonlarının işletmeye kapalı olacağını belirtti. Yapılan duyuru şöyle:

"İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs Cuma günü M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonları işletmeye kapalı olacaktır. Trenler bu istasyonlarda durmayarak pas geçecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emek konusunda adaletin tesisi için mücadele ettik
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emek konusunda adaletin tesisi için mücadele ettik
Abone Ol Google News
Yasak öncesi son durum!

Yasak öncesi son durum!

İşte sokak sokak koronavirüs yoğunluğu.
Hastaneye kaldırıldı

Hastaneye kaldırıldı

​Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi negatif çıktı.
4 ile canlı bağlantı

4 ile canlı bağlantı

Erdoğan, yardım alan ailelerle görüştü.
İkinci isim <br>virüs kaptı!

İkinci isim
virüs kaptı!

Putin'e video konferanas yoluyla bilgi verdi.
Emek konusunda mücadele ettik

Emek konusunda mücadele ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​1 Mayıs dolayısıyla mesaj yayımladı.
Test sayısı <br>1 milyonu geçti

Test sayısı
1 milyonu geçti

Bakan Koca, son 24 saatin detaylarını açıkladı.

Koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

​“İnsan yapımı olamaz ama diğer 2 seçeneği araştırıyoruz.”
Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Temassız ödemelerde yüzde 170 artış yaşandı
Oğlu da PKK'lı çıktı

Oğlu da PKK'lı çıktı

​Afrin'i kana bulayan saldırıyı gerçekleştirmişti.
Toplam 27 milyar<br>lira ödendi

Toplam 27 milyar
lira ödendi

Her 100 başvurunun 86'sı karşılandı.
Yasak<br>öncesi İstanbul!

Yasak
öncesi İstanbul!

​İl genelinde trafik yoğunluğu yüzde 40'a yaklaştı.
Son işletme de kaldırılıyor

Son işletme de kaldırılıyor

​Cumhurbaşkanı kararıyla korumaya alınmıştı.
Tarihi projeyi <br>kaleme aldı

Tarihi projeyi
kaleme aldı

Erdoğan: TANAP enerjinin ipek yoludur.
Virüsten en az<br> Karadenizliler korkuyor

Virüsten en az
Karadenizliler korkuyor

'​Alabalığımızı yiyoruz, çayımızı içiyoruz, bize bir şey olmaz'
Darbe iştahı kabardı

Darbe iştahı kabardı

​"Erken seçimle veya başka bir şekilde gidecek bu hükümet..."
İstanbul'un göbeğinde korona pazarı

İstanbul'un göbeğinde korona pazarı

​Sosyal mesafe sıfır, ürünler tezgahlarda seçmece satılıyor...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.