İstanbul’da yarın Taksim’e çıkan metro istasyonları kapalı olacak

Bakan Albayrak: Destek ihtiyacı hisseden her vatandaşımızın arkasındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, esnaf destek paketinden yararlanan Muhterem Doğan'ın iş yerinde çekilen, birlik beraberlik mesajı verdiği videosunu paylaştı. Bakan Albayrak paylaşımında, 'Muhterem Bey'in dediği gibi geçmişte nice daha büyük badirelerin üstesinden birlik ve beraberlik ile gelmeyi başarmış bir milletiz. İnşallah bu mücadelemizde de devletimizin desteği ve gayreti, milletimizin el birliği ile tüm sorunlarımızı beraber aşacağız' mesajını iletti.