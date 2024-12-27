İTO Başkanı Avdagiç: Vize konusunun üzerimizde Demokles'in kılıcı gibi kullanılmasını kınıyoruz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda iş dünyasının gündemindeki konular ile İTO'nun 2024 yılı çalışmaları ve 2025 iş programı hakkında açıklamalarda bulundu.

Uluslararası ilişkiler ya da ticaret ve alım programları denildiğinde çözüm bekleyen bir numaralı konunun vize meselesi olduğunu belirten Avdagiç, “Vize alma bir engelleme unsuru olmaktan çıktığında, Türk iş dünyası mevcut potansiyelini çok daha yukarılara taşıyacaktır. İstanbul Ticaret Odası olarak bu konuda dinamik bir çalışma içindeyiz" şeklinde konuştu.

Şekib Avdagiç

Avdagiç, "Vize konusunun Türkiye'nin ve Türk iş dünyasının üzerinde Demokles'in kılıcı gibi kullanılmasını kınıyoruz. Bu konuyu tüm boyutlarıyla AB ülke yetkilileriyle görüşmelerimize taşıyor, gerekeni açık şekilde söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

"2024'te 47 fuara Türk firmalarının katılımını organize ettik"

İTO Başkanı Avdagiç, İTO olarak Türk ekonomisine üretim, ihracat, istihdam ve yatırım alanlarında yeni ufuklar açma konusunda büyük adımlar attıklarını belirtti. Avdagiç, İTO olarak 2024 yılında rekor bir rakama ulaşıp yurtdışında 47 fuara Türk firmalarının katılımını organize ettiklerine dikkat çekerek, "2023 yılında 39 fuar organizasyonu yapmıştık. 2024 yılındaki 47 fuarın 32'sinde milli iştiraki İTO olarak biz yaptık" bilgisini verdi. 2025 yılında şimdiden 38 fuarın takvimlendirilmesini tamamladıklarını kaydeden Avdagiç, "Hedefimiz, ana fuarlara daha kapsamlı katılımla Türkiye damgasını vurmak. İnanıyoruz ki, Türkiye'nin ihracatı da istihdamı da fuarlarla artacak, üyelerimiz yeni pazarlara kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Hindistan, Çin, Malezya ve Endonezya gibi pazarlara yönelik ihracat potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Bu özelliklere sahip ülkelere yönelik olarak 'ülke masaları' tesis edip ticari faaliyetlerimizi artırmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

İTO'nun ortağı olduğu kuruluşların çalışmaları

İTO'nun kurucusu olduğu İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olduğunu belirten Avdagiç, "2001'de 73 öğrenci ile başlayan yolculuğumuz, 2024-2025 öğretim yılı itibariyle 9 bin 225 öğrenciye ulaştı. 23 yıllık yolculuğumuzdaki mezun öğrenci sayımız 26 bin 625'e yükseldi" ifadelerini kullandı. Avdagiç, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde 85 farklı uyruktan bin 201 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

İTO iştiraklerinin 2024 yılında büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan İTO Başkanı Avdagiç, "İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) uhdesinde bulunan İstanbul Fuar Merkezi (İFM), yüz akı fuarcılık faaliyetlerine imza attı. İFM'nin 95 bin metrekare alana sahip 11 salonunda her yıl ortalama 80 fuar düzenleniyor" dedi.

Avdagiç, ayrıca, İDTM İş Merkezi'nin 346 ofis, mağaza, restoran ve kafeleriyle iş dünyasına hizmet verdiğini ifade etti.



