Ekonomi İTO Başkanı Avdagiçten büyüme mesajı Ekonomimizin dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İTO Başkanı Avdagiç’ten büyüme mesajı: Ekonomimizin dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor

2022 yılı üçüncü çeyrek büyümesini değerlendiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Yüzde 3,9’luk büyüme, dünyadaki resesyon sinyaline karşın, ekonomimizin dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor" dedi.

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Haber Merkezi İHA
İTO Başkanı Avdagiç’ten büyüme mesajı: Ekonomimizin dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor
İTO Başkanı Şekib Avdagiç

2022 yılı üçüncü çeyrek büyümesini değerlendiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Büyümede iç talep öne çıktı, dış talep ise sınırlı şekilde pozitif katkı vermeyi sürdürdü. Üretim ve yatırımdan hız kesemeyiz” dedi.

"Ekonomimizin dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor"

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüme performansı gösterdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabı üzerinden büyüme rakamlarını değerlendirdi. Büyüme rakamının dünyadaki resesyon sinyallerine karşın Türkiye ekonomisinin dinamizminin sürdüğünün göstergesi olduğunu vurgulayan Avdagiç, “2022 yılı 3’üncü çeyrekte yıllık yüzde 3,9’luk büyüme, dünyadaki resesyon sinyaline karşın, ekonomimizin dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor. Büyümede iç talep öne çıktı, dış talep ise sınırlı şekilde pozitif katkı vermeyi sürdürdü” dedi.

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"Yeniden atak başlatma zamanı"

Üretim ve yatırımların devamlılığına işaret eden Avdagiç, “Çeyrekten çeyreğe yatay seyir 2023 yılı için 3 ödevimizi açıkça ortaya koyuyor. Üretim ve yatırımdan hız kesemeyiz. 2023 için ihracatta pazar ve ürün çeşitlendirme faaliyetleri olmazsa olmazımız. Hizmetler sektöründe yeniden atak başlatma zamanı” ifadelerini kullandı.

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