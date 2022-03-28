Ekonomi Japonya Merkez Bankasının tahvil hamlesi altın fiyatlarını düşürdü
DÜNYA EKONOMİSİ

Japonya Merkez Bankası'nın tahvil hamlesi altın fiyatlarını düşürdü

Altın fiyatları Japonya Merkez Bankası'nın sınırsız tahvil satın alacağını açıklaması ve Wall Street bankalarının Fed'in faiz artışında daha agresif davranacağı öngörüleri sonrası geriledi

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Japonya Merkez Bankasının tahvil hamlesi altın fiyatlarını düşürdü
Foto/arşiv

Altın doların güçlenmesiyle güvenli varlıklara olan talebin düşmesi sonrası geriledi.

Spot altının onsu haftanın ilk işlemlerinde 1.933 dolara kadar geriledi.

Spot altın geçtiğimiz hafta Ukrayna savaşının güvenli varlıklara olan talebi artırmasıyla yüzde 1,9 yükselmişti. Yatırımcılar emtia fiyatlarındaki keskin artışlardan kaynaklanan enflasyonist baskılardan korunmak için bir tasarruf aracı içindeler.

Pazartesi günü Japonya Merkez Bankası artan tahvil getirilerini kontrol altına almak için sınırsız miktarda 10 yıllık tahvil alacağını açıkladı.

Yen güçlenen dolar karşısında zayıflarken bu durum spot altına olan talebin de gerilemesine neden oldu.

“Altın yükselen dolar sebebiyle baskıyla karşı karşıya” diyen ABC Bullion Küresel Genel Müdürü Nicholas Frappell Japonya Merkez Bankası’nın hamlesinin dolara olumlu etki ettiğini bunun da altında gerilemeye neden olduğu belirtti.

Biden: Rusya'da rejim değişikliği amaçlamıyoruz

Savaş tarafında ise Ukrayna ve Rusya taraflarında yapılan yüz yüze müzakereler bu hafta devam edecek. Diğer taraftan ABD Başkanı Joe Biden Vladimir Putin’in iktidarda kalamayacağını söylemi sonrası Avrupalı müttefiklerinin tansiyonu artırıcı açıklamalardan kaçınılması gerektiği tepkisi sonrası açıklık getirerek Rusya’da bir rejim değişikliğini kastetmediklerini kaydetti.

Yatırımcılar Fed’in şahinleşen tonu ve artan ABD tahvil getirilerininin altın üzerindeki baskılarını da değerlendiriyor. Wall Street Bankaları para politikası yapıcılarının öngördüğünden daha hızlı faiz artırımı beklerken buna son katılan kalan toplantıların her birinde faiz artışı bekleyen ve bunların en az dördünde yarım puanlık artış öngören Citigroup oldu.

Oversea-Chinese Banking Corp. Ekonomisti Howie Lee son gerilemeyle ilgili altının hareketlerine etki eden çok fazla faktör olduğunu söyleyerek, “Bu sabah yaşanan düşüş hareketi geçtiğimiz haftaki yükseliş sonrası kâr alma hareketi olabilir” dedi.

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