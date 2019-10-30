​Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar: 2020 yaz erken rezervasyonu kampanyası başladı

Turizm sektöründe 33 yıldır hizmet veren ve müşteri memnuniyetini hizmet politikasında en üst sırada tutan Jolly, bu sene ilki düzenlenen Antalya Turizm Fuarı’nda tüm ekibiyle yer aldı. Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar ve Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür Figen Erkan’ın ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında, 2020 yılının turizm için iyi bir yıl olacağına inandıklarını ve kuvvetli bir başlangıç ile erken rezervasyon satışların %50 civarında bir artış beklediklerini açıkladılar.

"2020 ERKEN REZERVASYON KAMPANYASINA GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPIYORUZ"

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Antalya Turizm Fuarı’nda basın mensupları ile gerçekleştirilen toplantıda 2019 yılının iç turizm açısından zor bir sene olduğunu, Jolly olarak sektörün üzerinde bir büyüme gerçekleştirseler de seneyi hedeflerinin altında kapattıklarını ancak 2020 yılının turizm açısından çok daha iyi bir sene olacağına inandıklarını belirtti.

Turizm sektöründe 33 yıldır hizmet veren ve müşteri memnuniyetini hizmet politikasında en üst sırada tutan Jolly, bu sene ilki düzenlenen Antalya Turizm Fuarı’nda tüm ekibiyle yer aldı.

“Bu yıl iç pazarda kişi sayısında yüzde 30’luk bir daralma olduğunu ön görüyoruz. Jolly olarak ise kişi sayısında yüzde 10’luk bir daralma yaşarken, yüzde 22’lik bir ciro artışı sağladık. Bununla birlikte 2020 erken rezervasyon kampanyasına bu sene her zamankinden de önce, kuvvetli bir başlangıç yapıyoruz. Çoğu gerçekleştirdiğimiz yurt içi otel kontratlarında fiyat artışı olmadığını da söyleyebiliriz. Sezonda misafirlerimizin artan yurt dışı talebine karşı yer bulabilmelerini garantilemek için kontenjanlarımızı da artırarak risk alıyoruz ancak 2019’a göre, 2020 yılının çok daha iyi bir yıl olacağını ön görüyoruz. Bu sene misafirlerimizin istedikleri dönemde doğru fiyattan yer bulabilmeleri için erken rezervasyon kampanyası her zamankinden daha da önemli.” dedi.

2020 yılı için erken rezervasyonun öneminden bahseden Vardar, sezonda kontenjanları garantilemek için Erken Rezervasyon kampanyasını öne çektiklerini ve bu sene erken rezervasyon satışlarında %50-60 dolaylarında bir artış olacağını tahmin ettiklerini iletti.

Vardar Yurtdışı satışlarında ise kur hareketlerinin durağanlaşması sayesinde 2019’da yüzde 30’luk bir büyüme kaydettiklerine değindi. Kıbrıs satışlarında ise bu sene avantajlı uçak&konaklama paketlerinin etkisiyle yüzde 50’lik bir büyüme yakaladıklarından bahsetti.

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Kültür turlarında büyük artış yaşandığına değinen Vardar, sözlerine şu şekilde devam etti: “Geçen sene bildiğiniz üzere ticari boyutu olmayan daha çok ülkeye ve ülke turizmine borcumuzu ödemek için başlattığımız “Bu Topraklarda Keşfedilecek Çok Şey Var” kampanyamızla yurdumuzun bilinmeyen destinasyonlarını, kaybolma tehlikesi yaşayan el sanatlarını ve yerel yemeklerini tanıtma amaçlı bir kampanya başlatmıştık. Bu kampanya sonrasında ise misafirlerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık ve kampanyanın da etkisiyle kültür turlarımızda yüzde 100 büyüme yakaladık.”

"2020 İÇİN HEDEFİMİZ %30 BÜYÜME"

2020 için hem operasyon hem de pazarlama olarak kuvvetli hazırlıklar yaptıklarından bahseden Vardar, büyüme hedefini %30 olarak açıkladı.