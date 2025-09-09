Kadın girişimciler için yeni proje: Bakan Göktaş '1 milyondan fazla kadına ulaştık' deyip müjdeyi verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli program ve ziyaretlere katılmak için geldiği Mardin’de bir otelde düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Programı’na katıldı.

Programda, Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve iş insanları yer aldı. Burada konuşan Bakan Göktaş, kadın girişimcilerin sunulan desteklerle kurdukları işlerini büyüterek markalarını güçlendirdiğini ifade ederek, “Kadınların girişimcilik alanındaki yükselişi sadece ekonomik bir hareket değil. Aynı zamanda toplumsal dönüşümün de önemli bir parçasıdır. Araştırmalar gösteriyor ki kadınların kurduğu işletmeler, elde ettikleri gelirleri daha geniş bir sosyal faydaya dönüştürme eğilimindedir. Bunun yanı sıra başarı öyküleriyle başka kadınlara ve gençlere de yol açıyor, onlara cesaret veriyor. Tıpkı bugün burada aramızda bulunan siz kıymetli girişimciler ve kooperatif temsilcilerimizin yaptığı gibi. Sizler pek çok kadına ve gencimize umut ve ilham kaynağısınız. Sizlerin ortaya koyduğu başarılar, kararlılık, emek ve doğru desteklerle her kadının büyük hedeflere ulaşabileceğini en güçlü şekilde kanıtlıyor. Bizler de kadın girişimciliğinin önünü açacak her türlü desteği sunmayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Bugün bir arada olmamıza vesile olan Halkbank Üreten Kadınlar Projesi de sunulan desteğin en güzel örneklerinden biridir. Proje kapsamında gerçekleştirilen bu buluşmaların, paylaşılan deneyimlerin kadınlar arasında dayanışmayı ve iş birliğini güçlendirdiğine inanıyorum. Diğer yandan kadınlar, kendilerine sunulan finansmana erişim, eğitim programları, mentörlük, pazarlama gibi desteklerle işlerini büyütüyor ve markalarını güçlendiriyor. Geçtiğimiz şubat ayında 4’üncüsü gerçekleştirilen Üreten Kadınlar Ödül Töreni, girişimcilik yolculuğunda öne çıkan başarı hikayelerini daha da görünür kılıyor. Böylece, ülkemizin dört bir yanından kadınların üretim gücünün nasıl bir dönüşüm yarattığını hep birlikte şahitlik ediyoruz. Biz de Bakanlık olarak, kadınların potansiyellerini ortaya çıkaracak politikalarla onların daha güçlü ve etkin olmaları için çalışıyoruz. 2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımız, bu potansiyeli ortaya çıkaracak somut adımları içeriyor. Bu kapsamda 8 Mart’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan ve geçtiğimiz temmuz ayında ilk toplantısını gerçekleştirdiğimiz Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu, kadınların geleceğini şekillendirecek politikaların güçlü bir koordinasyonla hayata geçirilmesine öncülük ediyor” diye konuştu.

'İş birliklerini önemsiyoruz’

Ulusal ve uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştıracak imkanların sunulduğunu ifade eden Göktaş, “Bu çerçevede kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve karar alma mekanizmalarında daha etkin temsil edilmelerini sağlamak temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda kadın girişimciliğini ve kadın kooperatiflerini güçlendiren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitim, mentörlük ve pazarlama başta olmak üzere kadınlara kapsamlı destekler sunuyoruz. Bu desteklerle kadınların işlerini ve markalarını büyütmelerini, sürdürülebilir başarıya ulaşmalarını sağlıyoruz. Gerek ulusal gerek uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştıracak imkanlar sunuyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzaladığımız protokol kapsamında, kadın girişimciliğini desteklemeye devam ediyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İş Pozitif Programı kapsamında kadın iş gücüne katılımına destek oluyoruz. Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıklarımızla kadın kooperatifçiliğini destekleyen çalışmalar yürütüyoruz. Kadın kooperatiflerinin sürdürülebilir ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak için eğitim, finansman ve danışmanlık destekleri sunuyoruz. Kadın girişimciliğini desteklemek için tüm çalışmalarımızı ve ilgili kurumların projelerini bir araya getirdiğimiz ‘kadingirisimci.gov.tr’ platformunu kurduk. Bununla birlikte e-ticaretin, kadınlar için düşük maliyetle geniş müşteri kitlesine ulaşma imkanı sunan güçlü bir araç olduğuna inanıyoruz. Hepsiburada ile başlattığımız iş birliğiyle girişimci kadınların e-ticaret becerilerini geliştirmelerine ve faaliyetlerini güçlendirmelerine destek oluyoruz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) ile imzaladığımız iş birliği protokolü kapsamında kadınlara finansal okuryazarlık konusunda 2018 yılından bu güne rehberlik yapıyoruz. Finansal okuryazarlığı güçlendiren eğitimlerle bugüne kadar 1 milyondan fazla kadına ulaştık. Kadınları desteklemek amacıyla sivil toplum kuruluşlarımızla ve özel sektörle iş birliklerini önemsiyoruz. Birlikte çalışmalar yürütmenin kadınların ekonomik hayata katılımını artırmada kritik rol oynadığına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.





‘Kadın girişimciler için yeni proje’

Kadın girişimciler için başlatılacak yeni projenin müjdesini veren Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

“Bugünkü birlikteliğimiz vesilesiyle kadın girişimcilerimiz için başlatacağımız yeni bir projenin de müjdesini paylaşmak istiyorum. 7 bölgede yapacağımız bu çalışmanın ilkini ekim ayında Afyonkarahisar’da gerçekleştireceğiz. Bu program kadınların, iş dünyasında daha aktif, güçlü ve söz sahibi olmaları, sektörde daha görünür olmaları için tasarlandı. Programa katılan her girişimci kadın kendi alanında liderlik edecek bir yetkinliğe sahip olacak. Pazarlama, satış ve iletişim stratejisi, marka yönetimi, finansal okuryazarlık, teknoloji kullanımı başta olmak üzere geniş bir yelpazede eğitim ve atölye çalışmalarımız olacak. Böylece kadınların bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlayacağız. Sadece ülkemiz için değil. Aynı zamanda uluslararası pazarlara açılmalarını sağlayarak küresel ölçekte rekabet etmelerini sağlayacağız. 2025 Aile Yılında, kadınların, toplumda değişimin öncüsü olmaları için vizyoner politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Tüm bu çalışmaların özünde tek bir hedef var. Kadınların potansiyellerini ortaya koyabilecekleri ve üreterek güçlenecekleri bir Türkiye inşa etmek. Çünkü bir kadının ekonomik olarak güçlenmesi, ailesinden başlayarak toplumun geneline yayılan ve hatta ülkelerin kalkınmasına tesir eden pozitif bir etki yaratır. Bu anlamada kadın girişimciliği, kadının güçlenmesi noktasında hayati bir öneme sahip. Bunun için kamu, özel sektör, sivil toplum el ele veriyoruz. İşte Halkbank’ın Üreten Kadınlar Projesini de bu ortak vizyonun bir parçası olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, ‘Türkiye'nin ekonomiden üretime, hak ve hürriyetlerden demokrasiye kadar elde ettiği eşsiz kazanımlarda kadınların çok büyük katkıları var.’ Biz, ülkemizin kalkınma yolculuğunda kadınların emeğinin her daim belirleyici olmaya devam edeceğine inanıyoruz. Tüm imkanlarımızla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.”







