Kamu alacaklarının yapılandırılması için son tarih 1 ay uzatıldı

Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA paylaşımı: Kınasını yaktık askere uğurluyoruz

Türkiye'nin havadaki yeni gücü olacak, BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, 3 gün sonra güvenlik güçlerine teslim edilecek. Gelişmeyi AKINCI TİHA'yı üreten BAYKAR, sosyal medya hesabından 'Bayraktar Akıncı yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Semalarımızın yılmaz bekçisi olacak Bayraktar AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerimize teslim edilmesine son 3 gün' notuyla duyurdu.



BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Önce emekledi, sonra yürüdü… Derken koştu, ardından uçtu… Gün geçti büyüdü... Şimdi de kınasını yaktık, vatan görevi için askere uğurluyoruz...' değerlendirmesinde bulundu.