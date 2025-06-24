Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kamu Çerçeve Protokolü Bu hafta TÜHİS aracılığıyla ikinci teklifimizi vereceğiz." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kamu Çerçeve Protokolü Bu hafta TÜHİS aracılığıyla ikinci teklifimizi vereceğiz." dedi.
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