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600 bin işçi zam pazarlığında yeni tarih belli oldu

600 bin işçi zam pazarlığında yeni tarih belli oldu

16:2024/06/2025, Salı
G: 24/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kamu Çerçeve Protokolü Bu hafta TÜHİS aracılığıyla ikinci teklifimizi vereceğiz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kamu Çerçeve Protokolü Bu hafta TÜHİS aracılığıyla ikinci teklifimizi vereceğiz." dedi.


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