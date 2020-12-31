Ekonomi Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı kararına göre kamu işçilerine ikramiyenin ilk yarısı 29 Ocak'ta ödenecek. İkramiyenin ikinci yarısı ise 11 Mayıs'ta ödenecek. Yeraltı maden işçilerine ikramiye ödemesi ise 24 Aralık'ta yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İkramiyelerin ödeneceği tarih belli oldu.
İkramiyelerin ödeneceği tarih belli oldu.

Milyonlarca çalışanın beklediği açıklama geldi. Tediye ödemeleri için tarih netleşti. Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • Buna göre, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2021 yılında ilave tediyenin birinci yarısı 29/1/2021, diğer yarısı 11/5/2021 tarihinde ödenecek.

Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2021 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.

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