Ekonomi Karsana Ar-Ge Merkezi unvanı
OTOMOTİV

Karsan’a Ar-Ge Merkezi unvanı

Karsan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yaptığı incelemelerin ardından Ar-Ge Merkezi belgesi almaya hak kazandı. Karsan, Ar-Ge Merkezleri’ne tanınan teşvik ve muafiyetlerden yararlanabilecek. Karsan CEO’su Okan Baş, merkezin elektrikli araçlar üzerine çalışa- cağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karsan- Atak
Karsan- Atak

5746 sayılı “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” kapsamında Karsan’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yaptığı Ar-Ge Merkezi belgesi ile ilgili başvuru kabul edildi. Bakanlığın Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından yapılan incelemelerin ardından verilen kararla Karsan, Ar-Ge Merkezleri’ne tanınan teşvik ve muafiyetlerden yararlanma hakkını elde etti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN KULLANACAK

Karsan CEO’su Okan Baş, önümüzdeki 10 yılın teknolojisinin elektrikli ve otonom araçlar üzerine gelişeceğini vurguladı. Karsan’ın da özellikle bu teknolojiler kapsamında çalışmalar yürüteceğinin altını çizen Baş, “Bu hedefimiz doğrultusundaki kararlılığımızın ilk sonuçlarını Jest Electric ve Atak Electric ile de görüyoruz. Karsan olarak, söz konusu teknolojilere odaklanmak üzere strateji değiştirerek; yeni bir organizasyonel yapılanmaya gittik. Yenilikçi teknolojiler üzerine Ar-Ge faaliyetlerini yürütüp; önümüzdeki 10-15 yılın ürünlerini geliştirmek üzere yeniden yapılandık. Hedeflerimiz doğrultusunda da Ar-Ge merkezimizi kurduk. Bu kapsamda almaya hak kazandığımız Ar-Ge Merkezi belgesinin ilerleyen dönemlerdeki çalışmalarımızda da bizi teşvik etmesi adına son derece önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Ar-Ge Merkezi unvanı ile birlikte Karsan, yeni projeler ile teknolojiler üretmeye, hayata geçirdiği yeniliklerin patentini alarak bu yenilikleri ürünlerinde kullanmaya yönelik yürüttüğü çalışmalara ağırlık verecek.

Karsan’dan elektrikli Atak
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