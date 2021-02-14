Ekonomi Keskin nişancı tüfeği "OVİS" Amerika ve Almanya başta olmak üzere 5 ülkede talep görüyor
SAVUNMA SANAYİ

Keskin nişancı tüfeği "OVİS" Amerika ve Almanya başta olmak üzere 5 ülkede talep görüyor

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde üretilen, özgün tasarım ve yerli mühendislik ürünü OVİS, ABD, Namibya, Tayland, Endonezya ve Almanya'ya ihraç ediliyor. Yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yar almasını hedeflediklerini söyleyen Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, "Namlusu dövme çelikten üretildi. Tasarımı tamamen özgün. Aksesuarlarıyla birlikte 7,5 kilogram. Yere sabitlemek için ergonomik ayaklara sahip. Yıllık 3 binin üzerinde OVİS üretiyoruz." dedi.

Haber Merkezi AA
Yivli tüfeğe, Anadolu yaban koyunu &quot;OVİS&quot;in adını verdiler.
Yivli tüfeğe, Anadolu yaban koyunu "OVİS"in adını verdiler.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nin üretimi uzun menzilli keskin nişancı tüfeği OVİS, ABD, Namibya, Tayland, Endonezya ve Almanya'da alıcı buluyor.

Av tüfeği üretiminde merkez haline gelen 3 bin 600 nüfuslu Huğlu Mahallesi'nde, vatandaşların bir araya gelerek kurduğu Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, toplam 25 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyor.

Kooperatif, 500'e yakın çalışanıyla ürettiği tüfekleri, Asya, Avrupa ve Uzak Doğu'da 65 ülkeye ihraç ediyor.

Sektörde markalaşan Huğlu'da üretilen tüfekler, işçiliği, estetik görünümü, kalitesi ve uzun ömürlü olması nedeniyle rakiplerinden öne çıkıyor.

"Anadolu'nun yaban koyunu"

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, uzun menzilli keskin nişancı tüfeğinin yurt dışı pazarında ilgi gördüğünü söyledi.

Yivli tüfeğe, Anadolu yaban koyunu "OVİS"in adını verdiklerini anlatan Tanık, şöyle konuştu:

"OVİS, Ar-Ge merkezimizde, seri üretimini yaptığımız özgün tasarım ve yerli mühendislik ürünüdür. Yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yar almasını hedefliyoruz. Şu anda 5 ülkeye satışı gerçekleşiyor. ABD, Namibya, Tayland, Endonezya ve Almanya'da alıcı buluyor. Kalibresi 7.62'liktir. Güvenliğe önem verdiğimiz için mekanizması 6 dişliden oluşuyor. Etkili menzili 1000 metredir. Muadillerine göre avantajı, fiyatıdır. Yerli olduğu için rekabetçidir. Güvenliğin ön planda olduğu bir model. Namlusu dövme çelikten üretildi. Tasarımı tamamen özgün. Aksesuarlarıyla birlikte 7,5 kilogram. Yere sabitlemek için ergonomik ayaklara sahip. Yıllık 3 binin üzerinde OVİS üretiyoruz."

Tanık, kooperatifte ürettikleri OVİS'in av tüfeği modelinin ise MKE aracılığıyla sivil kullanıcılara sunulduğunu kaydetti.

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