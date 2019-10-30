Konuşmayı unutturan park cezası: Haksız istenen parayı ben neden ödeyeyim?

Bunun Türkiye genelinde yediemin otopark depolarını düşündüğünüz zaman bu durumun ülke ekonomisi için korkunç zararı var. Bu kadar araç burada uzun süre bağlanıp da çürümeye yüz tutmasını beklemektense, bunların hepsi bir şekilde satış yoluyla tekrar trafiğe çıkarılmış olsa veya hurdaya ayrılsa ülkeye bir katma değer katacak. Özelikle dövizle mücadele verdiğimiz şu sıralarda bu kadar araç ve motorun burada bağlanması ülkeye verilen en büyük zararlardan biridir. Türkiye geneli bu zarar hesaplandığında aşırı bir yük olduğu gözleniyor ifadelerini ekledi.