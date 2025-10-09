Köroğlu Tüneli'nde ışık göründü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hattının en uzun tüneli olan Köroğlu Tüneli'nde kazı çalışmalarının tamamlandığını ve 'Işık Göründü Töreni'nin gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Köroğlu Tüneli, Ankara ile Afyon arasındaki hattın en önemli kesimlerinden biriydi. 5 bin 142 metreyle hattın en uzun tüneli olan Köroğlu Tüneli’nde kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla çok önemli bir eşiği daha aşmış olduk" dedi.