Köroğlu Tüneli'nde ışık göründü

04:009/10/2025, Perşembe
Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmalarda önemli bir eşik aşıldı. 5 bin 142 metreyle hattın en uzun tüneli olan Köroğlu Tüneli'nde kazı tamamlandı ve ışık göründü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hattının en uzun tüneli olan Köroğlu Tüneli'nde kazı çalışmalarının tamamlandığını ve 'Işık Göründü Töreni'nin gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Köroğlu Tüneli, Ankara ile Afyon arasındaki hattın en önemli kesimlerinden biriydi. 5 bin 142 metreyle hattın en uzun tüneli olan Köroğlu Tüneli’nde kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla çok önemli bir eşiği daha aşmış olduk" dedi.

Tünel hakkında bilgi veren Uraloğlu, "13,5 metre çapındaki ana tünelin solunda, 4 bin 967 metre uzunluğunda 4,5 metre çapında bir kaçış tüneli de bulunuyor. Kaçış tüneli, her 500 metrede bir ana tünele bağlanan toplam 9 adet bağlantı tüneliyle 10 adet manevra cebiyle destekleniyor. Ankara-İzmir YHT hattı kapsamında Ankara-Banaz, Banaz-Sahilli ve Salihli-İzmir kesimleriyle toplam 505 kilometre uzunluğunda bir prestij projesi inşa ediyoruz" diye konuştu. Projeyle Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşecek.



