Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ilde uyuşturucu operasyonu: Değeri tam 4 milyar 385 milyon TL

09:198/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
Üç ilde dev uyuşturucu operasyonu.
Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Ağrı, Edirne ve Iğdır illerinde gerçekleştirilen üç farklı operasyonda, 4 milyar 385 milyon Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gürbulak, Kapıkule ve Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, yurda giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araçlar üzerinde aramalar yapıldı.

Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 1167 kilogram sıvı metamfetamin, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 114 kilogram esrar, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'nda 23 kilogram metamfetamin, olmak üzere yaklaşık 1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
"Milli bütünlüğümüzün asli unsuru olan aile ve toplum yapımız ile gençlerimizin korunması başta olmak üzere toplumun genelini tehdit ederek terörizme ve organize suç örgütlerine finansman sağlayan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelemizi, kararlılıkla ve sıfır tolerans anlayışıyla sürdürüyoruz"
denildi.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Doğubayazıt, Edirne ve Aralık Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.





#Ticaret Bakanlığı
#Gürbulak
#uyuşturucu operasyonu
