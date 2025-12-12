Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Kredi kart verilerine göre turizm harcamalarında 2025 rekoru: 30,7 Milyar dolar

Kredi kart verilerine göre turizm harcamalarında 2025 rekoru: 30,7 Milyar dolar

10:1912/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
BKM verilerine göre, 2025’in Ocak-Ekim döneminde turizme yönelik en büyük artış konaklama kaleminde.
BKM verilerine göre, 2025’in Ocak-Ekim döneminde turizme yönelik en büyük artış konaklama kaleminde.

Turizm Databank’ın Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2025’in ilk 10 ayında Türkiye’de banka ve kredi kartlarıyla yapılan turizm harcamaları 2024’e göre %14,1 artarak 30,7 milyar dolara yaklaştı. 2024’te aynı dönemde bu tutar 26,9 milyar dolar seviyesindeydi. BKM verilerine göre, 2025’in Ocak-Ekim döneminde turizme yönelik en büyük artış konaklama kaleminde görüldü.

Otel Harcamalarında Yüzde 22’lik Artış

Kredi kartıyla yapılan otel konaklama harcamaları, geçtiğimiz yıla göre %22 artarak 10,1 milyar dolara yükseldi. Bu artış, seyahat sektöründe iç pazarın hareketliliğini ve konaklama tercihlerinin artan maliyetlere rağmen sürdüğünü ortaya koydu.


Uçak Bileti Harcamalarında Düşüş

Aynı dönemde uçak bileti harcamaları ise %3 düşüşle 7,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu gerilemede bilet fiyatlarındaki artış, tüketici tercihlerinde kaymalar ve alternatif ulaşım yöntemlerine yönelim etkili oldu.


Online Turizm Hizmetlerine Talep Arttı

Yerli ve yabancı kredi kartlarıyla yapılan online turizm hizmeti alımları da %15,6 artarak 15,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu kalem, özellikle dijital platformlar üzerinden yapılan otel, tur, araç kiralama ve uçuş rezervasyonlarını kapsıyor.Bu veriler, Türkiye’de kartlı ödeme sistemlerinin turizm sektöründeki rolünün giderek arttığını ve dijitalleşmenin tüketici alışkanlıklarını değiştirdiğini gösteriyor.



#Turizm
#BKM
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 12 Aralık Süper Lig, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1 ve İspanya La Liga maç programı