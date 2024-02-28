“Kredi kartına taksit kaldırıldı” iddiası: Bizden duymadan inanmayın

Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olarak 1926'da kurulan Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketinin (TOMTAŞ) adını yaşatan TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ'nin İcra Kurulu Üyesi Ali Ekşi, "TOMTAŞ önümüzdeki 10 yıl içerisinde ortağı olan TUSAŞ'ın bundan önceki birikimlerinden de istifade ederek, TUSAŞ ile beraber geliştireceği özgün Hürkuş gibi hafif taarruz ve eğitim uçağı benzeri bir platformu inşallah tasarlayıp, geliştirip ve üretip 10 yıl içerisinde göklere çıkaracak" dedi.