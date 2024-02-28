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Ekonomi

“Kredi kartına taksit kaldırıldı” iddiası: Bizden duymadan inanmayın

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kredi kartına taksit kaldırıldı" iddialarını yalanladı. Şimşek, “Lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz” dedi.

04:00 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:21 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "kredi kartına taksit kaldırıldı" iddialarını yalanladı. Şimşek, kurala dayalı ve öngörülebilir politikalara seçim sonrası dönemde de aynen devam edeceklerini belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberlerin dolaşıma sokulduğunu bildirdi.

İTİBAR ETMEYİN

Şimşek, şunları kaydetti: “Orta Vadeli Program'ımızda uygulayacağımız politikaları net şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz.”

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son olarak Temmuz 2023’te kredi kartı taksit sayılarında düzenlemeye gitmişti. Aradan geçen sekiz ayda, kredi kartı taksit sayısı uygulamasında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.



#Kredi Kartı
#Taksit
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Ekonomi
25 dakika önce
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