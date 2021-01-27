Lokanta ve kafe işletmelerine yönelik destek paketinin detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda "Lokanta ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız" diyerek yeni paketin müjdesini vermişti.
Bu açıklamayla, Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye’de işletmelere yönelik yapılan yardımlara bir yenisi eklenirken, yapılacak desteğin ayrıntılarını Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan paylaştı.
- Elvan, 2019'da cirosu 3 milyonun altında olup 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalanlara 2 bin lira ile 40 bin lira arasında hibe verileceğini söyledi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Elvan, "2019 cironuz 3 milyon TL'nin altındaysa, 2020 cironuz yüzde 50 ve üzerinde azaldıysa, 2 bin-40 bin TL arasında hibe vereceğiz (tutar azalan cironun yüzde 3'üne göre hesaplanacak)" ifadelerini kullandı.