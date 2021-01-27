Lokanta ve kafe işletmelerine yönelik destek paketinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Esnaflarımızı bugüne kadar yalnız bırakmadık, bundan sonra da yalnız bırakmayacağız” sözleriyle ticari işletmelere yönelik destek paketi müjdesi vermişti. Desteğin detaylarını paylaşan Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019'da cirosu 3 milyonun altında olup 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalanlara 2 bin lira ile 40 bin lira arasında hibe verileceğini duyurdu.

Haber Merkezi 27 Ocak 2021, 16:57 Son Güncelleme: 27 Ocak 2021, 17:06 Diğer