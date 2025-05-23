Makine ihracatı 4 ayda 8,9 milyar dolar oldu

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından paylaşılan makine imalat sanayi konsolide verilerine göre, 2025 yılının ilk 4 ayında Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı 8,9 milyar dolar oldu.
Makine İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, ihracatı miktar bazında yüzde 6 azalan makineciler, ortalama birim fiyatlarını yüzde 5,6 artırdı.
Yıllıklandırılmış verilere göre ihracat yüzde 0,6 artışla 28,3 milyar dolar oldu. Tarihinin en durgun dönemlerinden geçen Almanya'ya bu süreçte 1 milyar dolarlık makine ihraç edilirken, stagflasyon endişesinin yaşandığı ABD pazarında yüzde 0,7'lik sınırlı artışla 550 milyon dolara ulaşıldı.
Üçüncü sıradaki İtalya'ya ihracat yüzde 14,5 artışla 400 milyon dolara yaklaştı. Nisanda en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkeden sadece Rusya ve Irak'ta daralma olurken diğer 8 ülkede yüzde 16,8 ila yüzde 59,2 artış görüldü.
Sektörün performansını koruyan alt dallardan içten yanmalı motor ve aksamları ihracatı yüzde 3,3 artışla 815 milyon dolara çıktı.
Küresel inşaat sektöründeki yavaşlamayla inşaat ve madencilik makineleri ihracatı yüzde 22,3 düşerken, tekstil- konfeksiyon makinelerinde yüzde 15'in üzerinde, türbin, turbojet, hidrolik sistemler, gıda ve kağıt- matbaacılık makinelerinde ise yaklaşık yüzde 10'luk artış kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, 2025 yılının ilk 4 ayında Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatının 8,9 milyar dolar olduğunu belirtti.
Karavelioğlu, küresel ekonomi için büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesi yatırım kararlarını baskılasa da ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu patikaya girmesinin belirsizliklerin etkilerini hafifletebileceğini açıkladı.
Birlik Başkanı Karavelioğlu, Almanya'nın artan sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı stratejilerini yakından takip ederek, enerji verimliliği yüksek, düşük karbon ayak izine sahip ve dijital dönüşüme uyumlu çözümler geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Ülkelerin dış ticareti, jeopolitik nüfuzlarını korumaya ve küresel liderliğe yönelik stratejilerinin merkezine yerleştirdiği bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Karavelioğlu, bu yönelimin getirdiği küresel belirsizliğin ikinci çeyreğin sonuna kadar sürmesini bekledikleri ifade etti.
Karavelioğlu, şunları kaydetti:
"Avrupa Birliği ikili ilişkileri kendi çıkarına regüle ediyor"
Karavelioğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) ikili ilişkileri kendi çıkarına regüle ederek, rekabetçiliğini koruma stratejisinin sınırına yaklaştığına dikkati çekti.
Karavelioğlu, Almanya'nın sanayi örgütlerinden VDMA başta olmak üzere sanayi temsilcilerinin yeni hükümet programının hazırlanmasında görev almasının da kararlılığın bir göstergesi olduğunu dile getirdi.
AB düzeyinde, uyumlaştırılmış ürün sürdürülebilirliği gereklilikleriyle tek pazarın güçlendirilmesi, ticaret engellerinin azaltılması, rekabet ortamının iyileştirilmesi ve sürdürülebilir ürünler sunan işletmelerin rekabet gücünün artırılmasının stratejik önceliğini koruyacağını belirten Karavelioğlu, avro bölgesinin tahminleri aşarak yüzde 0,4 büyüdüğü ilk çeyrekte, bir kıpırdanma görmeye başladıklarını belirtti.
Karavelioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: