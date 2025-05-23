Makine ihracatı 4 ayda 8,9 milyar dolar oldu

"ABD ve Çin'in birbirlerine uygulayacaklarını açıkladıkları tarifeleri 90 günlüğüne askıya alması, ticaret görüşmelerinde önemli bir eşik olsa da ABD Başkanı Donald Trump'la özdeşleşen belirsizlikler belli ki hiç bitmeyecek. Oluşacak dengenin oluşturacağı yeni konjonktür, Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki konumunu muhtemelen daha avantajlı kılacak. Ancak, bilinmezliğin had safhada yoğunlaştığı bir dönemde küresel yatırımlar konusunda cesur adımlar beklenmemeli. 2025'in ilk iki ayında sınırlı toparlanan küresel sanayi PMI, nisanda 49,8 puanla yeniden daralma bölgesine indi. İstihdam oranları ve sanayi üretiminde sınırlı iyileşme gözlense de küresel ölçekte tüketici güveni, piyasa beklentileri ve enflasyon gibi temel göstergelerdeki zayıflık, ihracatı olumsuz etkiliyor. Ticaret görüşmelerinin olumlu patikaya girmesi, bu belirsizlikleri hafifletebilir. Özellikle otomotiv, enerji dönüşüm teknolojileri, mikroelektronik ve savunma gibi stratejik sektörlerin değer zincirlerinde kritik rol oynayan ham madde ve elementlerin tedarikinde Çin'e bağımlılık, Batı'nın daha temkinli ve uzlaşmacı bir tutum almasına zemin hazırlayabilir."