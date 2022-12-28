Market poşetine zam geldi mi? Bakanlık son noktayı koydu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararınca plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş oldu. Buna göre, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5 kuruş olacak. Vatandaşın poşete ödeyeceği 25 kuruşta ise bir değişiklik olmayacak.

İNDİRİME GİDİLDİ

Her yıl yeniden değerlendirme oranına göre belirlenen geri kazanım katılım payında bu yıl Cumhurbaşkanı kararıyla indirime gidildi. Yüzde 122,93 oranında yapılması planlanan artışta indirim yetkisi kullanılarak, 55 kuruş olması gereken plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 olarak belirlendi.

BAKAN KURUM: NE DEDİYSEK O

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da 'poşete zam yapıldı' iddialarına açıklık getirerek Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Plastik poşet fiyatı değişmedi. Vatandaşlarımız için plastik poşet yine 25 kuruş. Marketlerin devletimize ödeyeceği ve çevre projelerimizde bulunan plastik poşet geri kazanım payı 38,5 kuruş olarak belirlendi. Yani ne dediysek o" dedi.

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