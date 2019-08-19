Ekonomi Memur-Senden müzakere için 2 gün çağrısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Memur-Sen'den zam teklifi açıklaması: Yeterli oran yok

Memur-Sen'den müzakere için 2 gün çağrısı

Hükümetin yeni zam teklifi için, ''Yeterli zam oranı yok, müzakereye uygun değil' değerlendirmesinde bulunan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, müzakere sürecinin ise 2 gün uzatılması yönünde çağrıda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmasının ardından Memur-Sen'den teklife yönelik ilk değerlendirme geldi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yeni teklifte de yeterli zam oranı olmadığını ve teklifin müzakere için uygun olmadığını açıkladı.

  • Yalçın, müzakere için de sürenin 2 gün uzatılması yönünde çağrıda bulundu.

Yalçın şunları söyledi:

"Yeni teklif tepkilerimizin anlaşılmadığının gösteriyor. Başkanlar kurulumuzu gece acil toplayarak ilk teklifle ilgili değerlendirmemizi yaptık. Teklif yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle müzakereye uygun görülmemektedir. Bu nedenle masanın sonuç ve çözüm üretmeme kapasitesinin sonuna kadar kullanılması düşüncesindeyiz. Olumlu yaklaşımlara rağmen hala ciddi bir mesafe alabilmiş değiliz.

Dün gece Kamu İşveren Heyeti Başkanı, maaş ve ücretlere ilişkin artış teklifini güncelledi. Masaya 2 puan daha konulmasını sağlayan yeni bir teklif sürece dahil edildi.

Diğer taraftan, toplu pazarlık sürecinin ilk oturumunda belirlenen çalışma takvimine göre müzakere evresinin yarın son günü. Bir başka ifadeyle uzlaşmak, anlaşmak ve toplu sözleşme imzalamak için kullanabileceğimiz bir buçuk günlük bir süremiz kaldı.

Toplu sözleşme süreci acısından önemli bir eşikteyiz. Önümüzde artırılma beklentisi içerisinde olduğumuz iki husus var; ilki müzakere süresini uzatmak, diğeri ise zam oranlarını yükseltmektir.

Konfederasyon olarak Kamu İşvereninin masaya getirdiği ilk oranları yetersiz görmüş, bu çerçevede teklifleri yok hükmünde saydığımızı, malul bulduğumuzu, makul ve makbul yeni bir teklif sunulması gerektiğini ifade etmiştik.

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Yeni teklifi önemsiyoruz bu nedenle Başkanlar Kurulumuzu toplayarak ortak akıl ve ortak tavır çerçevesinde teklifle ilgili değerlendirmemizi dün gece yaptık. Toplu sözleşmede gelinen noktayı ve ortaya konulan çabaları masaya yatırdık.''

YENİ ZAM TEKLİFİ

Görüşmede hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu.

ESKİ ZAM TEKLİFİ

Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan süreç kapsamında hükümet, 16 Ağustos Cuma günü ilk zam teklifini açıklamıştı.

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