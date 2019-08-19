Ekonomi Enerji Bakanı Dönmezden yerli ve yenilenebilir enerji mesajı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji Bakanı Dönmez'den yerli ve yenilenebilir enerji mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Daha fazla yerli daha fazla yenilenebilir diyerek yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz bağımsız enerji, gücümüz milletimizin desteği..." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dönmez, "Daha fazla yerli daha fazla yenilenebilir diyerek yolumuza devam ediyoruz. Cari açığımızın kapanması ve daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için gayretimiz sürecek. Hedefimiz bağımsız enerji, gücümüz milletimizin desteği..." ifadelerini kullandı.

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