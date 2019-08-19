Enerji Bakanı Dönmez'den yerli ve yenilenebilir enerji mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dönmez, "Daha fazla yerli daha fazla yenilenebilir diyerek yolumuza devam ediyoruz. Cari açığımızın kapanması ve daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için gayretimiz sürecek. Hedefimiz bağımsız enerji, gücümüz milletimizin desteği..." ifadelerini kullandı.

Daha fazla yerli daha fazla yenilenebilir diyerek yolumuza devam ediyoruz.



Cari açığımızın kapanması ve daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için gayretimiz sürecek.



Hedefimiz bağımsız enerji, gücümüz milletimizin desteği... pic.twitter.com/q7qXMvxzU8 — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 19, 2019

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