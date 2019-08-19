Ekonomi Dolar haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar haftaya nasıl başladı?

Global bir para birimi haline gelen dolar güncel olaylardan etkileniyor. 19 Ağustos sabahı dolar/TL 5.58 seviyesinden işlem görüyor. Türkiye'de Hazine ihaleleri, perakende satış verileri, toplu sözleşme görüşmeleri ve siyasi gelişmeler izlenecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
19 Ağustos Pazartesi dolar ve euro fiyatları.
19 Ağustos Pazartesi dolar ve euro fiyatları.

Dolar, haftanın ilk günü 19 Ağustos 2019 sabahında spot piyasada 5,5696 lira alış fiyatı, 5,5716 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Euro ise aynı saatlerde 6,1767 lira alış fiyatı, 6,1836 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

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