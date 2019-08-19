Dolar haftaya nasıl başladı?

Ekonomi

Bakan'dan Kılıçdaroğlu'na Doğu Akdeniz tepkisi

Enerji Bakanı Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz'deki çalışmalara ilişkin açıklaması hakkında "Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin meselesidir. Dün buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız." değerlendirmesinde bulundu.