Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar, haftanın ilk günü 19 Ağustos 2019 sabahında spot piyasada 5,5696 lira alış fiyatı, 5,5716 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,1767 lira alış fiyatı, 6,1836 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Dolar, haftanın ilk günü 19 Ağustos 2019 sabahında spot piyasada 5,5696 lira alış fiyatı, 5,5716 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,1767 lira alış fiyatı, 6,1836 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
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