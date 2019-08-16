Memurun zam teklifi açıklandı

Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında bir kez daha toplandı.

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk görüşme sonrası açıklama yaptı. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

5. dönem toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili doğru noktaya geldik. 1 Ağustos'ta başlattığımız müzakerelerin 11. günündeyiz. Kamu görevlilerimizin tamamına ve 11 hizmet koluna ilişkin mali durumları kapsamakta. 800'ü aşkın talep iletildi. Komisyonumuz bu talepler üzerinde yoğun çalışmalar gerçekleştirdi. Bundan sonraki sözleşmelerde süreçler daha hızlı olacak. Dijital olarak gerçekleştireceğiz. 9 Ağustos'taki toplantımızda talepleri yetkili sendika başkanlarından dinledik. Dün 5 hizmet kolu ile ilgili yetkili sendikalarının başkanlarından taleplerini dinledik.

Kamu personelinin bütçedeki artan payına rağmen kamu çalışanlarının yanında oldu. Güçlü millet olmanın yolu güçlü devletten geçiyor.

2002'de kamu personelinin maaşı 392 TL'ydi, şimdi ise 3 bin 700 TL'yi aştı. Yüzde 102 artış sağladık. 2002'de devlet memuru maaşları 580 TL'yken, şu anda 4460 TL'yi geçmiş durumda. 2002'de giderler yüzde 18'ken şu anda yüzde 30'u aştı.

Verilen tekliflere ilişkin istişarelerimizi gerçekleştirdik. Kamu çalışanlarımızın mali ve sosyal haklarında 2020 ve 2021'de uygulanacak teklifi açıklıyorum.

2020 İÇİN YÜZDE 3,5+3

2020 yılının ilk 6 ayı için yüzde 3.5, ikinci 6 ayı için yüzde 3 öneriyoruz. 2021 yılının ilk 6 ayı için yüzde 3 önerirken, ikinci 6 ayı için yüzde 2.5 orantısal artış öneriyoruz.

Her altı aylık dönem sonunda gerçekleşen enflasyon oranının, o altı aylık dönemde yapılan artış oranını aşması halinde; aradaki farkın bir sonraki altı aylık dönemin başlangıcından itibaren, kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerine yansıtılmasını teklif ediyoruz.

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MEMUR SEN BAŞKANI: BU TEKLİFİ YOK SAYIYORUZ

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın açıklama yaptı:

Teklif piyasa gerçekleriyle uyumlu değil. Bize getirilen teklif kamu görevlilerinin bütçesinde bir dengeleme içermiyor. Bu teklifi yok sayıyoruz. Makul değil malul bir teklif. Yeni bir teklif bekliyoruz.

MEMURLAR NE TALEP EDİYORDU?

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.

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