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Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Erkan talimatı verdi: Döviz satışı yapılmayacak

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, faiz artışı kararının ardından bankacılarla gerçekleştirdiği toplantının ardından enflasyon ve piyasalarla ilgili net bir mesaj verdi. Erkan, yeni dönemin para politikasında önceliğin enflasyonla mücadele olacağını belirterek Kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacağını vurguladı.

11:00 . 3/07/2023 Pazartesi
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MB Başkanı Hafize Gaye Erkan

MB Başkanı Hafize Gaye Erkan

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, faiz artışı kararının ardından bankacılarla gerçekleştirdiği toplantıda, para politikasında radikal değişikliklere gidileceğine ilişkin net mesajlar verdi. EKONOMİ gazetesinin edindiği bilgiye göre, birinci önceliğin enflasyonla mücadele olduğuna işaret eden Erkan’ın, toplantıda güçlü TL’ye vurgu yapan “şahin” tutumu dikkati çekti.R

Rezervlerinde güçlü artış

Önümüzdeki günlerde para politikası kapsamında atılacak adımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Gaye Erkan’ın, döviz kurunu baskılama amaçlı “makro ihtiyati önlemler”in de kademeli olarak kaldırılacağını söylediği öğrenildi. Öte yandan, Bakan Şimşek’in geçen haftaki açıklamasında işaret ettiği TCMB rezervlerindeki güçlü artışın, döviz satışının sonlandırılmasını teyit ettiği belirtiliyor.

'Keşke testi TL’ye yönelerek yapsaydınız'

Kaynakların verdiği bilgiye göre TCMB Başkanı Erkan, faiz artışı kararının hemen ardından bazı özel bankaların döviz alımına yönelmelerine de sitemde bulundu. Bankacıların, “Gelen talepleri kullanarak test etmek istedik” sözlerine Erkan, “Keşke testi TL’ye yönelerek yapsaydınız; döviz alım taleplerini faiz kararından birkaç dakika sonra değil, zamana yayarak karşılasaydınız” karşılığını verdi.


Hafize Gaye Erkan kimdir?
Hafize Gaye Erkan kimdir?

Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak atandı. Hafize Gaye Erkan, 1982 yılında dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'nden ikincilik ile mezun olan Hafize Gaye Erkan, First Republic Bank'da yönetici olarak çalışmaya başladı. Bankada başarılı bir kariyere imza attı ve bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde geniş rol oynadı. Bu sayede bankanın tepe yöneticilerinden biri konumuna geldi. Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.'da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı, halen daha küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak yer almaktadır. Peki Hafize Gaye Erkan nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Hafize Gaye Erkan hayatı ve biyografisi.


#Hafize Gaye Erkan
#TCMB
#dolar
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