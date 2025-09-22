Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Merkez Bankası frene bastı: Döviz mevduatlarında faiz indirimi

Merkez Bankası frene bastı: Döviz mevduatlarında faiz indirimi

09:5422/09/2025, Pazartesi
G: 22/09/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
Merkez Bankası (Arşiv)
Merkez Bankası (Arşiv)

Merkez Bankası, teknik düzenleme çerçevesinde aldığı yeni kararla, Türk lirası ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin faizle tesis edilen bölümüne uygulanan oranı 25 baz puan indirdi. Böylece söz konusu faiz oranı yüzde 3 seviyesinden yüzde 2,75’e çekilmiş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
, yabancı para serbest hesaplara uygulanan faiz oranında indirime gitti.


  • Merkez Bankası’nın teknik düzenleme kapsamında aldığı kararla, Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin faizle tesis edilen kısmına uygulanan oran 25 baz puan azaltıldı. Böylece faiz oranı yüzde 3’ten yüzde 2,75’e geriledi.

Söz konusu karar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçtiğimiz hafta politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmesinin ardından geldi.




Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Merkez Bankası
#döviz
#ekonomi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni Nesil Diyetler: 2025’te En Çok Tercih Edilen Diyet Programları ve Faydaları