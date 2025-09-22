Merkez Bankası frene bastı: Döviz mevduatlarında faiz indirimi

Merkez Bankası (Arşiv)
Merkez Bankası, teknik düzenleme çerçevesinde aldığı yeni kararla, Türk lirası ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin faizle tesis edilen bölümüne uygulanan oranı 25 baz puan indirdi. Böylece söz konusu faiz oranı yüzde 3 seviyesinden yüzde 2,75’e çekilmiş oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
, yabancı para serbest hesaplara uygulanan faiz oranında indirime gitti.
Söz konusu karar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçtiğimiz hafta politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmesinin ardından geldi.
