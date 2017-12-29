EkonomiMerkez Bankasından kredi kartı faiz oranlarıyla ilgili karar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faiz oranlarıyla ilgili karar

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faiz oranlarıyla ilgili karar

Merkez bankası, kredi kartı faiz oranlarını değiştirmedi. Alınan karara göre, kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı.

Haber MerkeziAA
Merkez bankası, kredi kartı faiz oranlarını sabit tuttu.
Merkez bankası, kredi kartı faiz oranlarını sabit tuttu.

Merkez bankası, kredi kartı faiz oranlarını değiştirmediğini açıkladı.

Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını bildirdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığı kaydedildi.

Bankaların, diğer ülkelerde olduğu gibi kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlediği belirtilen açıklamada, "Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır. " ifadelerine yer verildi.

  • Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları Türk lirası için yüzde 1,84, yabancı para için yüzde 1,47, aylık azami gecikme faiz oranları Türk lirası için yüzde 2,34, yabancı para için yüzde 1,97 olarak belirlenmişti.
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