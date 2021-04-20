​Merkez’in verileri açık ve şeffaf: Bilgi kirliliği giderilir

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye2nin ekonomik büyümesine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan, öncü göstergelere bakıldığında ülke ekonomisinin, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümesini öngördüklerini, ikinci çeyrekte de baz etkisiyle çift haneli büyüme söz konusu olacağını belirtti.

EKONOMİ 128 milyar dolar yalancıları

TALEPTE CANLILIK

Elvan, 2020’de G20 ülkeleri içinde Çin ile birlikte büyüyen 2 ülkeden birinin Türkiye olduğunu anımsatarak, Türkiye açısından zorlu geçen 2020’nin ikinci çeyreğinden itibaren kredi genişlemesiyle iç talepte canlılık oluştuğunu, fakat dış denge ve enflasyon görümünde bozulma olduğunu belirtti. Bakan Elvan, 2021 yılına bakıldığında iktisadi faaliyetlerin canlı başladığını, sanayide canlılığın devam ettiğini ve ihracattaki potansiyelin oldukça iyi gittiğini hatırlattı. Lütfi Elvan, “İlk çeyrekte öncü göstergelere bakıldığında yüzde 5 civarında büyüme öngörüyoruz. İkinci çeyrekte ise baz etkisiyle çift rakamlı büyüme söz konusu olacak. Ama biz, 2021’in büyüme açısından daha olumlu olacağını düşünüyoruz. Finansal istikrarın sağlanması açısından da oldukça kontrollü ve ılımlı yaklaşım içinde hareket etmemiz gerektiği de açıkça ortada” şeklinde konuştu.

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İHRACATTA POZİTİF AYRIŞACAĞIZ

Salgın sürecinde küresel ölçekte toplam borç miktarının 24 trilyon dolar arttığını, kamu maliyesi alanında 16 trilyon dolarlık harcama gerçekleştirildiğini ve çok ciddi riskler ve sorunlarla karşı karşıya kalındığını hatırlatan Elvan, tedarik zincirinde çeşitliliğin olmaması, bu zincirdeki kopukluklar, emtia fiyatlarındaki artış gibi birçok meselenin bu dönemde ortaya çıktığını ifade etti.

Elvan, 2021 yılında baz etkisiyle küresel ölçekte güçlü büyüme beklediklerine işaret ederek, “Bu büyümenin pozitif yansımaları Türkiye’ye olacak, özellikle ihracat yönüyle ciddi pozitif yansıması olacak. Ancak 2021 yılını, aşılamaya bağlı olarak da Kovid-19 sürecini gözlemleyeceğiz. Fakat 2021’deki küresel ölçekteki yüksek büyüme performansı, bizi hiçbir zaman yanıltmamalı” diye konuştu.

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46,5 MİLYAR LİRALIK EKSTRA KOVİD GİDERİ

Elvan, bütçede yer almayan ancak salgın nedeniyle harcama yapma zorunluluğu olan alanların ortaya çıktığını belirterek, şöyle konuştu: “Salgın nedeniyle bütçede bulunmamasına rağmen, şu an 46,5 milyar liralık bu yıl için ekstra gider söz konusu. Bunu 12,3 milyar lirası vazgeçmiş olduğumuz gelirlerden kaynaklanıyor, 34,2 milyarlık kısım da harcama kısmında. Bunlar yeterli değil ama bütçe imkanlarımız çerçevesinde biz gerekli desteği vermeye gayret ettik. Bu süreçte esnafımızın ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Bunlara yönelik kamu mali politikası el verdiği sürece gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Bu harcamalara rağmen biz bütçe açığını yüzde 3,5’e çektik. Enflasyon farkından dolayı memur ve emeklilere ekstra bir ödememiz olacak. Bunları bütün olarak aldığımızda kamu maliyesi alanında oldukça disiplini bir şekilde hareket ediyoruz.”

OYNAT 05:50 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den '128 milyar dolar' açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, Habertürk'te katıldığı canlı yayında, CHP'nin '128 milyar dolar nerede?' algısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Canikli, 'Böyle bir piyasada 128 milyar doların buharlaşması, kaybolması gibi bir durum söz konusu değil. Bu paranın 75 milyar dolarını Türkiye'deki yerleşik gerçek ve tüzel kişiler satın almışlar, bankalardaki hesaplarında duruyor. Büyük çoğunluğu TL mevduatlarını dolara çevirmişler' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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AÇIKLAMA TAKDİRİ MERKEZ BANKASI'NIN

128 milyar dolarlık rezerv tartışmasına da değinen Bakan Elvan, “Merkez Bankasının bilançosunda ne olduğunu, bu hareketleri rahat şekilde görebiliyorsunuz. Bunu tamamen açık ve şeffaf şekilde görmeniz mümkün. Yapılan işlemler de tamamıyla yasaldır.

Hem siyasi malzeme olarak kullanılmasının önüne geçilmesi hem de bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması açısından ben bu verilerin yayınlanmasında fayda görüyorum. Tabi ki takdir Merkez Bankasının ” dedi.