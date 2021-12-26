Ekonomi Milli hava savunma sistemi HİSAR O+ göreve hazır
SAVUNMA SANAYİ

Milli hava savunma sistemi HİSAR O+ göreve hazır

ASELSAN-ROKETSAN iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi göreve hazır hale getirildi. HİSAR O+ sistemi, dağıtık ve esnek mimari yeteneğiyle nokta ve bölge hava savunma görevleri üstlenecek.

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Haber Merkezi AA
Milli hava savunma sistemi HİSAR O+ göreve hazır
HİSAR-O

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+ hakkında bilgi verdi.

Savunma sanayisinin bir başarıya daha imza attığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti. HİSAR O+ artık bütün unsurlarıyla tam kapasite görevinin başında. Şanlı ordumuza hayırlı olsun."

Göreve hazır hale getirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesi olarak ASELSAN-ROKETSAN iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi kullanıma hazır hale getirildi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, sistemin harp başlığı TÜBİTAK SAGE tarafından üretildi.

Sistem, 360 derece etkinliğe sahip, en az 9 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor. HİSAR O+ sisteminin önleme menzili 25 kilometreyi buluyor.

Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip HİSAR, savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı/silahsız insansız hava araçlarına (İHA/SİHA) karşı etkili oluyor.

Stratejik ve kritik tesislere sahip ülkede mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun tasarlanan HİSAR, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacak.

HİSAR O+ sistemi, dağıtık ve esnek mimari yeteneğiyle nokta ve bölge hava savunma görevleri icra edecek.

Sistemin batarya ve tabur yapılarında teşkilatlanma altyapısı bulunuyor. Sistem, atış kontrol merkezi, füze fırlatma sistemi, orta irtifa hava savunma radarı, elektro optik sistem ve kızılötesi arayıcı başlıklı füze unsurlarından oluşuyor.

HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi, envantere girişi öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etmeyi başardı. HİSAR O+ böylece kabul faaliyetlerini tamamlamış ve bütün unsurlarıyla ve tam kapasite göreve hazır hale gelmiş oldu.

HİSAR hava savunma füze sistemlerinde ilk olarak HİSAR A+ teslim edilmişti.

Test atışları süren uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'in ise 2023'te kullanıma hazır hale getirilmesi planlanıyor.

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