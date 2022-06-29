Ekonomi Milyonların gözü kulağı bu toplantıda Asgari ücrete ara zam için ilk toplantı bugün
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Milyonların gözü kulağı bu toplantıda: Asgari ücrete ara zam için ilk toplantı bugün

İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için ilk toplantısını bugün saat 14.00'te yapacak. Komisyonda işçi kesimini Türk-İş, işveren kesimini de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

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Milyonların gözü kulağı bu toplantıda: Asgari ücrete ara zam için ilk toplantı bugün
Foto: Arşiv.

Türk-İş masaya enflasyon farkı ve SGK işçi payında indirim talebiyle otururken, işverenler de prim indirimi, işsizlik sigortası priminin belli bir dönem alınmaması gibi istekleri gündemde tutuyor. Yapılacak zamda verilecek destekler de belirleyici olacak. Alınacak kararlar içinse oyçokluğu aranacak.

  • Komisyonun amacı bugün itibarıyla çalışmaları tamamlayıp, rakamı belirlemek yönünde.

'ENFLASYON TALEBİ'

Türk-İş masaya enflasyon kayıplarının giderilmesi talebiyle oturacak. Türk-İş altı aylık enflasyonun kamu çalışanları gibi asgari ücretlilere de yansıtılmasını temel istemi olarak gündemde tutuyor. Türk-İş'in bir diğer talebi de SGK işçi primlerinde indirim yapılması ve bu indirimin çalışanların ücretlerine yansıtılarak bir gelir artışı sağlanması. Komisyon masasında işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise, çalışanların refahını artıracak her türlü adıma olumlu yaklaştıklarını, aynı zamanda küresel ekonomideki belirsizliklerin de dikkate alınarak, ortak bir karar alınmasını istediklerini açıklamıştı. TİSK, bu çerçevede SGK işveren primlerinde indirim yapılmasını, daha önce TÜRK-İş'le vardıkları uzlaşma çerçevesinde SGK işçi primlerinin 5 puan düşürülmesini, İşsizlik Sigortası priminde 2 puanlık işveren payının alınmamasını ve belirli bir süre için daha önce uygulanan asgari ücret desteğinin tekrar uygulamaya girmesini talep ediyor.

DESTEĞİN TÜRÜ BELİRLEYİCİ OLACAK

Asgari ücret için komisyon yüzde 20 civarında bir artışa onay verirse, net asgari ücret 5 bin 104 TL'ye çıkacak. Bu durumda işverene maliyeti de 7 bin 56 TL olacak. Yüzde 30'luk bir artışta ise bu rakam 5 bin 529 TL olacak. Böyle bir senaryoda işverene maliyet de 7 bin 643 TL'ye çıkacak.

  • Asgari ücrette yapılacak artış için bir takım desteklerin de masada olduğu belirtiliyor. Tartışılan desteklerin başında da SGK işçi primlerinin bir kısmının Hazine tarafından üstlenilmesi bulunuyor. SGK primi işçi payı şu anda yüzde 14 olarak uygulanıyor ve 700 TL'ye denk düşüyor. Bu primin bir bölümünün Hazine tarafından üstlenilmesi durumunda ücretlerde otomatikman artış olacak. Ancak bu desteğin süresinin önemli olduğu belirtiliyor. Hürriyet'in haberine göre, eğer 6 aylık bir geçici destek olursa, sene başında asgari ücret tutarında bir azalma olabileceği, bu nedenle süre kısıtının da dikkate alınması gerektiği kaydediliyor. Asgari ücret için verilecek destek türünde uzlaşmaya varılırsa, Meclis kapanmadan yasal düzenlemenin de yapılması gerekiyor.

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