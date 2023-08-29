Modası geçmeyecek sektör tarım

Tarım ve hayvancılık sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşları ile buluşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tarım hiçbir zaman modası geçmeyecek bir sektör. Geldiğimiz noktada tarımın en kritik alanlardan biri olduğu, tarihte de sanayiden önce tarım devrimi yapıldığını görmemiz gerekiyor” dedi. Siyasi belirsizliğin Mayıs seçimleri ile ortadan kalktığına işaret eden Yılmaz, “Her alanda olduğu gibi tarım alanındaki belirsizlikleri azaltmamız, öngörülebilirliği artırmamız gerekiyor. Ekonominin temeli öngörülebilirliğe dayanıyor. Ülkemiz siyasi istikrar ve güven içinde yoluna devam edecek. Bize düşen OVP ve diğer dokümanlarla teknik anlamdaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DSİ Genel Müdürlüğünde "2023 Yılı Tarımsal Üretici Temsilcileri İstişare Toplantısı" sonrası açıklamalarda bulundu.

YERLİ ÜRETİMİN YAPILMASI GEREKİYOR

Enflasyonda yaşanan hareketlilikte gıdanın önemli payı olduğunu gördüklerini belirten Yılmaz, "Makro istikrar açısından gelir dağılımı açısından gıdanın tarımın çok kıymetli alan olduğunu ifade etmek isterim. Bütün bu hususları etkili şekilde sürdürebilmek için yerli üretim yapılması gerekiyor. Sürdürülebilirlik bugünkü nesil ile gelecek nesil açısından adalet açısından da çok gerekli" diye konuştu. Sahte ürünlerle mücadele konusunda gıda denetiminin önemli olduğuna değinen Yılmaz şunları söyledi:

SAHTE ÜRÜNE TAKİP

"Bu konularda sektör ile kamunun işbirliği içinde yanlış yapanlara engel olmamız gerekiyor. Bazen yetkinliği olmayan insanların halkı tedirgin edecek şekilde yapılan açıklamalar nedeniyle bilimsel kurulların yetkin insanların bu alanda söz söylemesi üzerinde duruldu. Tarımsal ölçekleri yükseltmemiz verimlilik açısından önemli."

Hayvan Aşıları geliştirilecek

Toplantıda aşı ve ilaç konularının gündeme geldiğini söyleyen Cevdet Yılmaz, "İlaç konusunda ülkemizin belli yere geldiğini, kendine yeter halde olduğunu, ihracatçının güçlenmesi gerektiği konusunda duruldu. Kendi aşılarımızı üretme meselesi tartışıldı. Kanatlılar başta olmak üzere belli alanlarda kendi aşılarımızı geliştirme konuşuldu" değerlendirmesini yaptı.

Suyu verimli kullanmalıyız

Hangi ölçekte olursa olsun aile işletmeciliğinin önemli olduğu bilgisini veren Cevdet Yılmaz, şöyle konuştu: "Kent köy şehir ayrımının ötesinde şehirlerin çeperlerinde genç nüfusu hem şehir hayatının sosyal hayatını yaşaması hem de tarımda üretici olması gayet mümkün. Dünyada su konusunda çok daha sıkıntılı dönem tüm dünyayı bekliyor. Suyu çok verimli kullanmak durumundayız."















