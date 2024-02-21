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Ekonomi

MSB KAAN'ın uçuşuna ilişkin yeni görüntüler paylaştı: Türkiye Yüzyılı titretiyor dünyayı sarsılmaz bir inançla kalpte tutkusu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı KAAN'ın uçuşuna ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

16:21 - 21/02/2024 Çarşamba
IHA
Foto: MSB.
Foto: MSB.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı KAAN, sabah saatlerinde gökyüzü ile buluştu. Milli Savunma Bakanlığı ise sosyal medya hesabından KAAN'a ilişkin yeni görüntüler paylaştı.



Bakanlık paylaşılan görüntülerde şu ifadelere yer verdi:


"Parlayan yıldızı Anadolu'nun, çağlayan sel gibi şanlı Ulus'un, Türkiye Yüzyılı titretiyor dünyayı, sarsılmaz bir inançla kalpte tutkusu. Millî Muharip Uçağımız KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek asil milletimizi sevince boğdu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, KAAN'ın Gök Vatan ile buluşmasında özveriyle çalışan Savunma Sanayii Başkanlığımızı, TUSAŞ'ı ve emeği geçenleri kutluyoruz."


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 'zübük siyasetçi' tiplerini gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. 'Seçim meydanı er meydanıdır' diyen Erdoğan, ''Adayları değerlendirirken sadece boyuna posuna bakmaz. Şehirlere nasıl performans sergileyeceğinin hesabını yapar. Milletimizin karşısına çıkan adaylardan bazılarına insan şaşıp kalıyor. Zübük siyasetçi tiplerini gördü Türkiye. Belediyede imkanlar bellidir. En ideal hizmet planlamasını yaparsınız'' ifadelerini kullandı. İlk uçuşunu başarı ile gerçekleştiren milli muharip uçağı KAAN ile ilgili de konuşan Erdoğan, ''Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara, KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız göklerle buluştu. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz'' dedi.

#Milli Muharip Uçak KAAN
#MSB
#TUSAŞ
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