MSB KAAN'ın uçuşuna ilişkin yeni görüntüler paylaştı: Türkiye Yüzyılı titretiyor dünyayı sarsılmaz bir inançla kalpte tutkusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. 'Seçim meydanı er meydanıdır' diyen Erdoğan, ''Adayları değerlendirirken sadece boyuna posuna bakmaz. Şehirlere nasıl performans sergileyeceğinin hesabını yapar. Milletimizin karşısına çıkan adaylardan bazılarına insan şaşıp kalıyor. Zübük siyasetçi tiplerini gördü Türkiye. Belediyede imkanlar bellidir. En ideal hizmet planlamasını yaparsınız'' ifadelerini kullandı. İlk uçuşunu başarı ile gerçekleştiren milli muharip uçağı KAAN ile ilgili de konuşan Erdoğan, ''Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara, KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız göklerle buluştu. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz'' dedi.