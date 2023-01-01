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Ekonomi

'Multimodal Taşımacılık&Lojistik Forum'unda dev anlaşma: 200 bin ton yük taşınacak

OTG Genel Sekreteri, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü, Özbekistan Demir Yolları ve TRACECA Genel Sekreteri himayelerinde, İstanbul’da gerçekleşen MFA Lojistik'in ana sponsoru olduğu “Multımodal Taşımacılık & Lojistik Forum”da büyük bir adım atıldı. Türkiye limanlarını kullanarak Güney Koridordan Özbekistan’ın stratejik ihtiyacı olan şekerin mevcut taşıma koridorlarının üzerine ek olarak yıllık 200 bin ton yük taşımasının proje protokolü imzalandı.

Seren Som
13:41 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İmzalanan protokolle Türkiye ve Özbekistan arasında 200 bin tonluk yük demiryoluyla taşınacak.

İmzalanan protokolle Türkiye ve Özbekistan arasında 200 bin tonluk yük demiryoluyla taşınacak.

13-14 Eylül 2023 tarihlerinde Türk Devletleri Teşkilatı’nın düzenlediği “Multimodal Taşımacılık & Lojistik Forum” Adress İstanbul Otel’de gerçekleşti.

Foruma taşımacılık ve lojistik sektöründen birçok firma katıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın öncülüğü, TCDD Taşımacılık A.Ş. ve Özbekistan Demir Yolları’nın destekleriyle taşımacılıkta demiryolu modeli adına büyük bir adım atıldı.

Demiryolu yük taşımacılığı adına atılan bu adım EMTİUM Dış Tic. A.Ş. , MFA Lojistik Dış Tic. A.Ş. ve Khorezm Shakar LLC arasında gerçekleşti.

Şirket yetkilileri Halit Bekiroğlu (EMTİUM), Mehmet Asım Uysal (MFA Lojistik), Nodir Arzikulov (Khorezm Shakar) gerçekleşen programın kapanışında katılımcıların huzurunda protokolü imzaladı.

İmzalanan protokol ile Türkiye ve Özbekistan arasında 200 bin tonluk yük demiryoluyla taşınacak.

  • İki ülke arasındaki ticaretin her geçen gün geliştiği dönemde demiryolu yük taşımacılığı toplam ticaret hacmini arttırmak, ticareti sürdürülebilir kılmak ve maliyetleri düşürmek açısından büyük önem arz etmekte. İmzalanan protokol, ayrıca iki ülke arasında demiryolu hizmet kalitesinin gelişmesine de vesile olacak.


#Türk Devletleri Teşkilatı
#Özbekistan
#Lojistik
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