'Multimodal Taşımacılık&Lojistik Forum'unda dev anlaşma: 200 bin ton yük taşınacak

İki ülke arasındaki ticaretin her geçen gün geliştiği dönemde demiryolu yük taşımacılığı toplam ticaret hacmini arttırmak, ticareti sürdürülebilir kılmak ve maliyetleri düşürmek açısından büyük önem arz etmekte. İmzalanan protokol, ayrıca iki ülke arasında demiryolu hizmet kalitesinin gelişmesine de vesile olacak.