Ekonomi Müteahhitlik sektörü yurt dışından dokuz ayda 8,7 milyar dolarlık iş üstlendi
EMLAK

Müteahhitlik sektörü yurt dışından dokuz ayda 8,7 milyar dolarlık iş üstlendi

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, müteahhitlik sektörü bu yıl eylül sonuna kadar üstlendiği proje sayısı 215 olarak kayıtlara geçti. Yurt dışı müteahhitlik sektörü 1972'den eylül sonuna kadar 462,2 milyar dolar değerinde 11 bin 365 projeye imza attı

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Müteahhitlik sektörü yurt dışından dokuz ayda 8,7 milyar dolarlık iş üstlendi
Foto/arşiv

Türk yurt dışı müteahhitlik sektörünün bu yılın 9 aylık döneminde üstlendiği proje tutarı 8,7 milyar dolar oldu.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, yurt dışı müteahhitlik sektörü 1972'den eylül ayı sonuna kadar 131 ülkede 462,2 milyar dolar değerinde 11 bin 365 proje üstlendi.

Sektör, 2020'de hedef ülkelerde yaşanan ciddi siyasi istikrarsızlıklar, konjonktürel sorunlar ve Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen 16,1 milyar dolar değerinde 366 iş aldı.

Geçen yıl ise salgının dünya ekonomisinde yarattığı olumsuz etkinin azalmasına paralel olarak firmaların yurt dışında üstlendiği projelerin toplam bedeli 30,8 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde üstlenilen proje sayısı ise 431 olarak kayıtlara geçti.

Sektörün bu yılın 9 aylık döneminde üstlendiği proje sayısı 215, toplam proje bedeli yaklaşık 8 milyar 690 milyon dolar oldu. Bu yıl içinde üstlenilen projelerin ortalama bedeli 40 milyon 420 bin dolar olarak belirlendi.

Rusya ve Türkmenistan ilk iki sırada

Müteahhitlik firmalarınca 1972 yılından bugüne kadar yurt dışında üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında, Rusya yüzde 20,6'lık payla ilk sırada yer alırken ülkede bugüne kadar 95 milyar 385 milyon dolarlık proje üstlenildi.

Rusya'yı yüzde 10,8'lik payla Türkmenistan takip etti. Bu ülkede üstlenilen proje tutarı 50 milyar doları aştı. Irak yüzde 6,9'luk pay ve üstlenilen 32 milyar 115 milyon dolarlık projeyle üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, Libya, Kazakistan ve Suudi Arabistan izledi.

Bugüne kadar en çok proje üstlenilen alanlara bakıldığında ise konut ve rezidans projelerinin yüzde 13,9'luk payla ilk sırada yer aldığı görüldü. Konut projelerinin bedeli 64 milyar 190 milyon dolar oldu.

Konut projelerini yüzde 13,2'lik pay ve 61 milyar 27 milyon dolarlık proje bedeliyle kara yolları, tünel ve köprüler takip etti.

Enerji sektörü yüzde 8,5'lik payla yurt dışında üstlenilen işlerde üçüncü sırada yer aldı. Bu sektörün bugüne kadar üstlendiği proje tutarı 39 milyar 223 milyon doları buldu.

Müteahhitler, bugüne kadar yurt dışında 33 milyar 958 dolarlık ticaret merkezi ve 30 milyar 412 milyon dolarlık havalimanı projesi üstlendi.

Öte yandan, ENR Dergisinin, geçen bir yılda üstlenilen uluslararası projelerin toplam bedeli üzerinden her yıl belirlediği dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firmasını gösteren listede Türkiye, 2003 yılında sadece 8 müteahhitlik firmasıyla yer alırken bu yıl 42 firmayla boy gösterdi. Derginin 2022 yılı sayısında yer alan bu firmalardan 8'i söz konusu listede ilk 100 firma arasında yer bulurken 2 Türk firması ise ilk 50'ye girdi. Türkiye listede firma sayısı itibarıyla Çin'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

Rusya'nın Avrupa'da gaz sevkiyatlarını durdurduğu ülke sayısı sekize çıktı
EKONOMİ
Rusya'nın Avrupa'da gaz sevkiyatlarını durdurduğu ülke sayısı sekize çıktı

Küresel enflasyonun tek müsebbibi Putin mi?
EKONOMİ
Küresel enflasyonun tek müsebbibi Putin mi?

Petrol fiyatları yeniden yükselişte: 90 dolar bandına dayandı
EKONOMİ
Petrol fiyatları yeniden yükselişte: 90 dolar bandına dayandı
Aşılar çöpe gidecek

Aşılar çöpe gidecek

Fransa'da 30 milyon doz aşının son kullanma tarihi bitiyor.
Gecenin golünü attı

Gecenin golünü attı

​Hakan Çalhanoğlu, Inter'i Barcelona karşısında öne geçirdi.
ABDden akaryakıt piyasasını altüst edecek petrol kararı

​Heyecanlandıran görüntüler paylaşıldı.

Görevdeyken bazı resmi belgeleri Beyaz Saray'ın tuvaletine attı.
Sürpriz hediye

Sürpriz hediye

Beckham, Trabzonspor formasıyla poz verdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum hakların imdadına biz konuşuyoruz.
Futbola <br>veda edebilir

Futbola
veda edebilir

Ameliyat olan Mesut Özil ile ilgili flaş iddia.

Binali Yıldırım sağlık durumunu sosyal medyadan duyurdu.

​Güreş ağası 1 milyon 17 bin TL'yi katır sırtında taşıdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazluma yardımda bir numarayız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazluma yardımda bir numarayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Mazluma yardımda bir numarayız. Amerika batı falan değil, 1 numara biziz. 'Dünya 5'ten büyüktür' derken de inancımızın bize emrettiği bu anlayışımızı ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aileyi koruma ve desteklemeye yönelik eğitimlerimiz 450 merkezde sürüyor
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aileyi koruma ve desteklemeye yönelik eğitimlerimiz 450 merkezde sürüyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu. Aileyi koruma ve desteklemeye yönelik eğitim, seminer ve çevrim içi etkinlikler gerçekleştirdiklerini bildiren Erbaş, "Ülkemizin 450 kadar noktasında aile ve dini rehberlik bürolarımızda görev yapan hoca hanım vaizelerimiz, ailelerimizin yaşadığı problemleri, yaptıkları irşat faaliyetleriyle çözmeye gayret ediyorlar. Her bir büromuz bir irşat merkezi olarak çalışmaktadır." ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sapkın akımlar günden güne yayılıyor' diyerek uyardı: Aile müessesesi büyük saldırı altında
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sapkın akımlar günden güne yayılıyor' diyerek uyardı: Aile müessesesi büyük saldırı altında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu. Sapkın akımların küresel güçlerin teşviki ile günden güne yayıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile müessesesinin tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyük saldırı altında olduğunu görüyoruz. Aile yapımıza karşı bu akşam bu kutlu akşamdan, burada ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum; milletleri millet yapan güçlü ailelerdir." ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.