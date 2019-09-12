Netaş ZTE'nin teknolojilerini Türkiye'de üretecek

Netaş’ın 52 yıldan bu yana Türkiye’ye 4 milyar dolara yakın tasarruf sağladığı yerlileştirme çalışmalarını, ana hissedarı ZTE ile daha da ileriye götüreceğini belirten Netaş CEO’su Cemil Müjdat Altay, “Ülkemize Ar-Ge ve sistem entegratörü gücümüzle sağladığımız katkıları ana hissedarımız ZTE ile yeniden başlattığımız yerlileştirme stratejimizle daha da artıracağız. ZTE’nin teknolojilerini “yerli malı” olarak ülkemizde üreterek milli sermayenin içeride kalmasına katkı sağlayacağız” dedi.

Netaş, ana hissedarı dünya telekomünikasyon devi ZTE’nin teknolojilerini Türkiye’de üretmek için harekete geçti.

Netaş, Ar-Ge ve sistem entegratörü yetkinliklerini katarak İstanbul Orhanlı üretim tesisinde ürettiği ZTE’nin FTTx fiber altyapı sistemleri için İstanbul Sanayi Odası’ndan “yerli malı” sertifikası aldı. Böylece Türkiye’nin ilk yerli 4.5G baz istasyonunu tasarlayan Netaş, 5G ve Ötesi teknolojilerin altyapısı için gerekli olan fiber altyapılar için yerli çözümler sunarak ülke ekonomisine sağladığı katkıyı artırmayı hedefliyor.

“Netaş markasıyla ürettiğimiz ZTE teknolojilerini ihraç edeceğiz”

Netaş’ın 52 yıldan bu yana Türkiye’ye 4 milyar dolara yakın tasarruf sağladığı yerlileştirme çalışmalarını ana hissedarı ZTE ile daha da ileriye götüreceğini belirten Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, “Ülkemize Ar-Ge ve sistem entegratörü gücümüzle sağladığımız katkıları, ana hissedarımız ZTE ile yeniden başlattığımız yerlileştirme stratejimizle daha da artıracağız. Bu sayede bir yandan kendi mühendislik kabiliyetimizle Ar-Ge çalışmalarımıza devam ederken bir yandan ZTE’nin dünya teknolojilerine yön veren telekom teknolojilerini ülkemize ithal etmeden kazandıracağız. ZTE’nin teknolojilerini Netaş markasıyla “yerli malı” olarak Türkiye’de üreterek milli sermayenin içeride kalmasına katkı sağlayacağız. Bir sonraki adımda ise amacımız Netaş markasıyla ürettiğimiz ZTE teknolojilerini, varlık gösterdiğimiz uluslararası pazarlara ihraç etmek” diye konuştu.

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