Nükleer takvim netleşiyor

Sinop ve Trakya’da kurulması planlanan nükleer güç santralleri için uluslararası temaslar hızlandı. Güney Kore ile mutabakat zaptı imzalanmasının yanında ABD, Çin ve Kanada ile iş birliği seçenekleri masada. Sinop’ta teknik hazırlıklar tamamlanırken, Trakya’da zemin etütleri sürüyor.
Türkiye’nin nükleer enerji programında ikinci ve üçüncü santral projeleri için diplomatik ve teknik trafik yoğunlaştı. Sinop ve Trakya’da planlanan nükleer güç santrallerine ilişkin saha hazırlıklarının önemli ölçüde tamamlandığı belirtilirken, hangi ülke ve hangi reaktör teknolojisiyle ilerleme sağlanacağına dair müzakereler çok taraflı biçimde yürütülüyor. Sinop sahasında çevresel etki değerlendirmesi, sismik etütler ve deniz analizlerinin tamamlandığı; Trakya’da ise sismik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
SİNOP HAZIR TRAKYA SIRADA
Sinop’un yatırım açısından “hazır saha” niteliği taşıdığı vurgulanırken, bölgede daha önce yapılan ölçüm ve analizlerin projeye hız kazandırabilecek düzeyde olduğu ifade ediliyor. ÇED sürecinin tamamlanmış olması, zemin ve deniz yapısına ilişkin teknik verilerin elde edilmiş bulunması, proje finansmanı ve teknoloji seçiminin netleşmesi halinde inşa sürecine daha hızlı geçilebileceği anlamına geliyor. Trakya’da ise özellikle sismik karakterizasyon ve yer seçimine ilişkin teknik çalışmaların sürdüğü kaydediliyor.
KORE İLE ORTAK ÇALIŞMA SÜRECİ BAŞLADI
Sinop projesi kapsamında Güney Kore ile mutabakat zaptı imzalandı. Cumhurbaşkanı düzeyindeki temasların ardından iki ülke arasında müzakere ve ortak çalışma süreci başlatıldı. Önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde teknik ve ticari çerçevenin daha net hale gelmesi bekleniyor. Proje için Güney Kore’nin yanı sıra ABD ile de görüşmeler yürütülüyor; teknoloji modeli, finansman yapısı ve yerli katkı oranı gibi başlıklar masada bulunuyor. Son olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Güney Kore arasında enerji alanında iş birliği mutabakatına varıldığını açıkladı. Görüşmelerde enerji dönüşümü sürecinde yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve elektrik iletim altyapısında atılabilecek somut adımların değerlendirildiği belirtildi.
ÇİN VE KANADA İLE YAKIN TEMAS
- Trakya’da planlanan santral için ise Çin ve Kanada ile temaslar sürüyor. Kanada ile yapılan görüşmelerde özellikle CANDU reaktör teknolojisinin uygulanabilirliği ele alındı. Ağır su reaktörü olarak bilinen bu modelin yakıt esnekliği ve işletme özellikleri açısından değerlendirmeye alındığı, tarafların teknik çalışmaların başlatılması konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Çin tarafıyla ise olası reaktör teknolojisi ve yatırım modeli üzerinde görüş alışverişi yapılıyor. Türkiye’nin mevcut nükleer programında Akkuyu Nükleer Güç Santrali ilk örnek olarak inşa aşamasında bulunurken, Sinop ve Trakya projeleriyle birlikte nükleer enerjinin elektrik üretimindeki payının artırılması hedefleniyor.