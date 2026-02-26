Nükleer takvim netleşiyor

Trakya’da planlanan santral için ise Çin ve Kanada ile temaslar sürüyor. Kanada ile yapılan görüşmelerde özellikle CANDU reaktör teknolojisinin uygulanabilirliği ele alındı. Ağır su reaktörü olarak bilinen bu modelin yakıt esnekliği ve işletme özellikleri açısından değerlendirmeye alındığı, tarafların teknik çalışmaların başlatılması konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Çin tarafıyla ise olası reaktör teknolojisi ve yatırım modeli üzerinde görüş alışverişi yapılıyor. Türkiye’nin mevcut nükleer programında Akkuyu Nükleer Güç Santrali ilk örnek olarak inşa aşamasında bulunurken, Sinop ve Trakya projeleriyle birlikte nükleer enerjinin elektrik üretimindeki payının artırılması hedefleniyor.