Ödemeler bugün çiftçilerin hesaplarına yatıyor: İşte ayrıntılar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 137 milyon 858 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Destekleme ödemeleri
Ödemeler kapsamında hayvan gen kaynaklarına 557 milyon lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 281 milyon lira, tarımsal yayım ve danışmanlığa 104 milyon lira, sertifikalı tohum kullanımına 77 milyon lira, tiftik üretimine 62 milyon lira, küçük ölçekli balıkçılık ve müsilaj desteğine 31 milyon lira, sertifikalı tohum üretimine ise 23 milyon lira aktarılacak.