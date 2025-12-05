Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Ödemeler bugün çiftçilerin hesaplarına yatıyor: İşte ayrıntılar

Ödemeler bugün çiftçilerin hesaplarına yatıyor: İşte ayrıntılar

10:465/12/2025, Cuma
G: 5/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Tarımsal destekleme ödemeleri başladı.
Tarımsal destekleme ödemeleri başladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 137 milyon 858 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreten ellerin gücüne güç katmak için üreticin yanında durduklarını ve desteklerle bereketi büyüttüklerini belirten Yumaklı,
"1 milyar 137 milyon 858 bin lira tarımsal destek ödemesi, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun"
ifadelerini kullandı.

Destekleme ödemeleri

Ödemeler kapsamında hayvan gen kaynaklarına 557 milyon lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 281 milyon lira, tarımsal yayım ve danışmanlığa 104 milyon lira, sertifikalı tohum kullanımına 77 milyon lira, tiftik üretimine 62 milyon lira, küçük ölçekli balıkçılık ve müsilaj desteğine 31 milyon lira, sertifikalı tohum üretimine ise 23 milyon lira aktarılacak.



#çiftçi
#tarımsal destekleme ödemesi
#Tarım ve Orman Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor: Masadaki üç kritik senaryo ve beklentiler ne yönde?