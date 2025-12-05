Ödemeler bugün çiftçilerin hesaplarına yatıyor: İşte ayrıntılar

"1 milyar 137 milyon 858 bin lira tarımsal destek ödemesi, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun"

"1 milyar 137 milyon 858 bin lira tarımsal destek ödemesi, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun"

Ödemeler kapsamında hayvan gen kaynaklarına 557 milyon lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 281 milyon lira, tarımsal yayım ve danışmanlığa 104 milyon lira, sertifikalı tohum kullanımına 77 milyon lira, tiftik üretimine 62 milyon lira, küçük ölçekli balıkçılık ve müsilaj desteğine 31 milyon lira, sertifikalı tohum üretimine ise 23 milyon lira aktarılacak.