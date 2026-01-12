Olta atan balık yatırımcısı ise kâr avlıyor

Son dönemde yaygınlaşan balık avlama turları, olta sevdalılarından yoğun talep görüyor. Kişi başı 1.000 TL’den başlayıp 20 bin TL’ye kadar çıkan fiyatlar, tekne sahiplerine ciddi kazanç sağlıyor. Girişimciler, düzenli seferler sayesinde aylık 200 bin TL civarında gelir elde edebiliyor. Düşük operasyon maliyetiyle bu etkinlikler, yeni nesil deniz yatırımı olarak öne çıkıyor. Turlar, turistlere de alternatif sunuyor.
İstanbul başta olmak üzere birçok kıyı kentinde balık tutma turları, olta sevdalılarından yoğun ilgi görüyor. Sosyal medyanın etkisiyle son dönemin yeni trendi bu tarz etkinlikler diyebiliriz. Balıkçılık sevdalısının kimi ilk kez oltasını suya bırakıyor, kimi yıllardır bu anın peşinde. Genellikle 4 ila 6 saat süren turlarda çaylar demleniyor, sohbet koyulaşıyor, gözler bir yandan da oltanın ucunda. Biz de 'Vira bismillah' diyerek işin piyasasına doğru açılıyoruz.
Organizasyonların çoğu amatör balıkçılara hitap ederken, “balık bahane, deniz şahane” diyenlerin sayısının az olmadığını söyleyelim.
FİYATLAR KİŞİ SAYISI VE TALEBE GÖRE DEĞİŞİYOR
Organizasyonlarda fiyatlar geniş aralıkta seyrediyor. İstanbul’da ortalama ücretler, kişi başı 1.000 TL’den başlayıp 7.500 TL’ye kadar çıkıyor. Teknenin büyüklüğü, avın süresi, ekipman ve ikram gibi detaylar rakamları belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Örneğin Bebek açıklarında düzenlenen etkinlik 2 bin TL, Karadeniz’e kıyılarına doğru olanlar 3 bin TL civarında. Bu turların geneli 15 kişilik balıkçı tekneleriyle gerçekleştiriliyor. İsmini önceden kaydettiren ve ön ödeme yapan katılımcılar turlara dahil oluyor. Eminönü veya Unkapanı tarafında saatlik kiralama bedeli 4 bin TL’den başlarken, Kuruçeşme’de bu rakam saatlik 9 bin TL’ye kadar çıkıyor.
ALTERNATİF İSTEYEN TURİSTE TARİFESİ 75 AVRO
İşi profesyonel boyuta taşıyan, sosyal medya platformlarından canlı yayın yapan, avlanma deneyimini videoya çeken ve yemek servisi sunan şirketler kısacası 'Gel vatandaş gel' misali durum söz konusu. VIP hizmetlerin fiyatı 20 bin TL’den başlıyor. Teknede balıkçılık yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Rehber eşliğindeki kafilelere yönelik avcılık paketlerinin ortalaması 75 avro. Sektör temsilcileri, işin piyasasının İstanbul turizmine de katkı sağladığını belirtiyor.
Galata Köprüsü’nde sabırla balık bekleyenler yerini korurken, bir kesim için oltanın yeni adresi artık açık deniz. İstanbul’da balık tutma, hem kent sakinleri hem de turistler için 'rastgele' bir kaçış rotasına dönüşüyor.
TEKNE SAHİBİNE AYDA 200 BİN TL GELİR
- Teknelerin uzak mesafelere gitmemesi nedeniyle mazot maliyeti düşük kalıyor ve bu durum firmalara önemli gelir sağlıyor. Örneğin, İstanbul’da 15 kişilik bir tekneyle kişi başı ortalama 2.000 TL’den yapılan bir tur, tek seferde yaklaşık 30 bin TL ciro sunuyor. Mazot, ikram ve günlük operasyon giderleri düşüldüğünde, tur başına net kazanç 18–22 bin TL bandına kadar çıkabiliyor. Haftada 3–4 gün düzenli olarak işe çıkan bir teknenin aylık net geliri, 200 bin TL seviyesine ulaşabiliyor. Teknelerin kıyıdan fazla uzaklaşmadığını ve çoğunda ikram olmadığını hatırlatalım. VIP veya özel kiralama modeline geçen girişimcilerde bu rakam daha da yukarı taşınabiliyor. Mevsimsellik ve hava koşulları risk oluştursa da, sosyal medya pazarlamasıyla talep, kolayca canlı tutulabiliyor. Bu yönüyle balık tutma turları, yat kiralamaya kıyasla daha hızlı geri dönüş sunan alternatif bir yatırım aracı olarak karşımıza çıkıyor.
GALATA KÖPRÜSÜ'NE YENİ RAKİP
- Balık tutma turlarına ilgi İstanbul’la sınırlı değil. Akdeniz ve Ege kıyılarında da benzer manzaralar yaşanıyor. Alanya’da gün boyu süren balık avı turları 1.300–1.500 TL arasında değişirken, Marmaris ve çevresinde fiyatlar 2.000 TL’nin üzerine çıkıyor. Bu arada, İstanbul'un sembollerinden olan Unkapanı ve Galata Köprüsü balıkçılarına ne kadar rakip olur bilinmez ama, şu aralar tekne turlarında oltayı atan bereketini buluyor.