Olta atan balık yatırımcısı ise kâr avlıyor

Teknelerin uzak mesafelere gitmemesi nedeniyle mazot maliyeti düşük kalıyor ve bu durum firmalara önemli gelir sağlıyor. Örneğin, İstanbul’da 15 kişilik bir tekneyle kişi başı ortalama 2.000 TL’den yapılan bir tur, tek seferde yaklaşık 30 bin TL ciro sunuyor. Mazot, ikram ve günlük operasyon giderleri düşüldüğünde, tur başına net kazanç 18–22 bin TL bandına kadar çıkabiliyor. Haftada 3–4 gün düzenli olarak işe çıkan bir teknenin aylık net geliri, 200 bin TL seviyesine ulaşabiliyor. Teknelerin kıyıdan fazla uzaklaşmadığını ve çoğunda ikram olmadığını hatırlatalım. VIP veya özel kiralama modeline geçen girişimcilerde bu rakam daha da yukarı taşınabiliyor. Mevsimsellik ve hava koşulları risk oluştursa da, sosyal medya pazarlamasıyla talep, kolayca canlı tutulabiliyor. Bu yönüyle balık tutma turları, yat kiralamaya kıyasla daha hızlı geri dönüş sunan alternatif bir yatırım aracı olarak karşımıza çıkıyor.