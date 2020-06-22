Ormanköy ilk olacak: DAP Yapı sağlıklı ev konseptini odağına aldı

Gayrimenkul sektöründe belki de cumhuriyet tarihinin en hareketli dönemlerinden biri yaşanıyor. Kamu bankaları ve Emlak Konut GYO’nun destek paketleri ile düşen kredi faizleri, gayrimenkul sektöründe topyekun bir seferberlik hamlesi başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın koordinasyonunda önemli bir ekonomik hamle yaşandığına dikkat çeken DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Konut kredi faizleri tarihin en düşük seviyelerine indi. Konut almak için müthiş bir fırsat var. Ben şahsen herkesin elini taşın altına koyduğu böylesi bir kampanyanın bir daha kolay kolay gelmeyeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Ziya Yılmaz

BALKON, TERAS VE BAHÇEYE TALEP PATLADI

Sektörde yaşanan bu alım iştahıyla birlikte, konut tercihlerinde de bir takım değişikliklerin yaşandığını belirten Ziya Yılmaz, “Koronavirüs (COVID-19) pandemisi, her sektörde olduğu gibi, bizim sektörümüzde de ciddi bir değişikliğe yol açtı. Üstelik bu değişim, sadece Türkiye için değil tüm dünya için geçerli” dedi ve tespitlerini şöyle sıraladı: “Bana göre artık yüksek katlı bina devri kapandı. Pandemi süreciyle birlikte artık insanlar az katlı, geniş balkonlu, teraslı ve mümkünse bahçeli evlerde yaşamak istiyor. Bu durum rakamlara da yansıyor. Örneğin, Türkiye genelindeki son verilere bakıldığında balkonlu, teraslı ve bahçeli konutlara talebin yüzde 228 civarında arttığını görüyoruz.”

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ŞİMDİ SIRA SAĞLIK KRİTERLERİNDE!

“Gerçek anlamda ‘sağlıklı yaşamın’ kıymetini hissedip, arzuladığımız bir dönemden geçiyoruz” diyen Ziya Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “1999 depreminin hemen ardından deprem kriterleriyle tanışmıştık. O tarihten sonra yapılan konutların tamamı, zaman içinde güncellenen deprem yönetmeliklerine göre inşa edildi. Koronavirüs süreciyle birlikte bu kriterlere bir yenisinin daha eklenmesi gerekiyor; o da ‘Sağlıklı Ev Kriterleri…’ Pandemi öncesinde çalışmasına başladığımız Sağlıklı Ev konseptini Çekmeköy’deki Ormanköy projemizde hayata geçiriyoruz. Bunun için doktorlardan oluşan bir 'Sağlık Kurulu' oluşturduk. 58 bin kişiden görüş alarak yeni projemizi bu kriterlere göre şekillendirdik.”

Fotoğraf: Arşiv

ÇOCUKLARIMIZ DOĞAYLA İÇİÇE BÜYÜSÜN İSTEDİK

Ormanköy projesinin, gerçek anlamda doğayla iç içe, örnek bir proje olduğunu da anlatan Ziya Yılmaz, “Pandemi sürecinde doğanın ve doğal yaşamın farkına vardık. Gezegeni paylaştığımız canlıların varlığını daha net hissettik. Boğaz’dan geçen yunus sürülerine şaşırdık. Bu açıdan da biz istedik ki, evimizin bahçesine çıktığımızda eşine Karadeniz’de rastlanabilecek bir orman manzarası olsun. Kendi sebze ve meyvemizi yetiştirebilelim. Çocuklarımız kapımızın önünden geçen ceylan ve sincaplarla oynasın” dedi.

ANA ULAŞIM HATLARININ YANIBAŞINDA

Ormanköy projesinin, ana ulaşım hatlarının yanı başında yer aldığına da dikkat çeken Ziya Yılmaz, projenin Üsküdar-Çekmeköy Metro İstasyonu’na 2 dakika, Kuzey Çevreyolu bağlantılarına 5 dakika, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 25 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 20 dakika ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne 20 dakika mesafede yer aldığını söyledi.

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Projedeki fiyat konusuyla ilgili çalışmanın devam ettiğini söyleyen Ziya Yılmaz, “İlk düşüncemiz 10 bin TL’nin üzerinde bir rakamla satışa çıkmaktı. Fakat lansmana özel bir sürpriz yapmaya karar verdik. 10 bin TL’nin altında bir fiyatla talep toplamaya başladık. Bitiş rakamları ise 16-17 bin TL’leri bulacak” dedi.

DAP Yapı’nın Çekmeköy Projesi’nde neler olacak?

* ORMANPARK: Ana ormanın haricinde yer alacak asırlık ağaçların oluşturduğu Saklı Ormanlar’da çocukların gün boyu vakit geçirebilecekleri oyun alanları, sabahları çiçeklerle bezeli yürüyüş yolları, doğanın içinde dinlenme alanları bulunacak.

* SAĞLIK MERKEZİ: Her an hizmetinizde ve yanı başınızda yer alacak sağlık merkezine evinizden yürüyerek ulaşıp, profesyonel hizmet alabilirsiniz.

yürüyerek ulaşıp, profesyonel hizmet alabilirsiniz. * EĞİTİM KURUMU: Ormanköy’ün yanında yer alacak okula çocuklarınız orman içinden yürüyerek kolayca ulaşabilecek.

* KREŞ Yürüyerek ulaşılabilecek yakınlıkta olan kreşte çocukların doğa ve orman sevgisini öğrenerek büyümesi hedefleniyor.

* ORMANİÇİ ÇARŞI: Ormaniçi Çarşı’da günlük ihtiyaçlarınızı bulabileceğiniz her şey bir arada bulunacak.

2 yılda arz ve talebin örtüştüğü 5 yeni projeye başlayacak

Ormanköy

DAP Yapı olarak önümüzdeki iki yıl içinde 5 bin konutluk projeye başlayacakları müjdesini veren Ziya Yılmaz, yeni yatırımlarla ilgili olarak şu bilgileri paylaştı: “Çekmeköy’deki Ormanköy projemizin ilk etabında talep toplamaya başladık. İkinci etabın talep toplamasına da yakın bir zamanda başlayacağız. Bunun haricinde yılsonuna doğru Nişantaşı projemizi hazırlıyoruz. Burası da en az Çekmeköy’deki arazi kadar değerli bir lokasyon. Dünyada bir tane İstanbul var, İstanbul’da da bir tane Nişantaşı var.

Ayrıca 2021 yılında Pendik projemizin startını vereceğiz. Orası da çok büyük bir yatırım olacak. Havalimanının ikinci yolu bizim projemizin içinden geçecek. Karma bir proje olarak tasarlıyoruz.

Yine Beykoz projemiz üzerinde de Beykoz Belediyesi ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Beykoz Konakları’nın hemen karşısında 52 bin metrekare alan üzerine kurulu bir arazi burası da… Mükemmel bir manzaraya sahip.

Diğer bir proje de Çeşme’de olacak. Daha önce duyurduğumuz Çeşme projemizin startını da 2021 yılında yapmayı planlıyoruz. Burası da çok güzel, marinaya yakın, denize sıfır bir arazi… Geliştirdiğimiz yerler, arz ve talebin birbiriyle örtüştüğü hiçbir zaman talep sorunu yaşanmayacak araziler. Özetle 24 ay içinde arz ve talep dengesine göre toplamda 5 yeni projeye başlayacağız.”

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Kişiye özel “Villa Bahçe”

Fotoğraf:Arşiv

DAP Yapı, Çekmeköy projesinde adına ‘Villa Bahçe’ dediği özel üniteler tasarladı. Daire gibi fonksiyonel ve kompakt, villa gibi size özel ve müstakil olan “Bahçe Villa”ların özel bahçelerinde, organik sebze-meyveler yetiştirmek mümkün. Teras Loft: Tavanı kaplayan pencerelerle güneşe doyacağınız kadar geceleri de yıldızları izleyebileceksiniz. 2,5+1, 3,5+1 odalar: 2,5+1 ve 3,5+1 dairelerin uçtan uca camlarıyla panoramik orman manzarası sunan ekstra odalarını dilerseniz çalışma odası, dilerseniz de hobi odası olarak kullanmak mümkün.