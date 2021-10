Otomobilde bir ilk gerçekleşti: Her üç kişiden birinin tercihi oldu

HYUNDAİ Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) Liste fiyatı 178.642 TL Kampanyalı fiyatı 156.017 TL 1.4MPI 6 ileri Düz MT Style (Benzinli) - 196.850 TL 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 199.850 TL 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) - 208.000 TL 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 220.100 TL 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Elite (Benzinli) - 227.250 TL 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) - 222.100 TL