Ekonomi Pandemi döneminde ellerinden kaçırdılar Dünyaca ünlü oteller personel bulamıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Pandemi döneminde ellerinden kaçırdılar: Dünyaca ünlü oteller personel bulamıyor

Antalya’da otellerde doluluk oranlarının devam ettiğini belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, “Otellerin şuanda en büyük problemini personel oluşturuyor. Çünkü pandemi döneminde yıllarca yetiştirdiğimiz kalifiye elemanlar farklı sektörlere göç ettiler. Sektörde en büyük sorun şuanda istihdam edecek personel bulamamak. 2022 yılına yönelik olarak kaybettiğimiz personeli geri kazanmak için çalışmalar yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

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Haber Merkezi İHA
Pandemi döneminde ellerinden kaçırdılar: Dünyaca ünlü oteller personel bulamıyor
Foto/arşiv

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca Ekim ayında otel doluluklarıyla ilgili bilgiler verdi.

Antalya’ya 26 Ekim itibariyle 8 milyon 400 bin civarında turist geldiğini belirten Atmaca, “Yıl sonuna kadar bu rakamın 9 milyona gelmesini bekliyoruz. Salgın olan bir dönemde turizm yapabilmek çok önemliydi. Biz bunu çok iyi başardık. Hem aşılamanın artması hem de güveli turizm sertifikasyonu ile 9 milyona ulaştık. Sezon başında 2020 yılında gelen turistin 2 katının geleceğini konuşmuştuk. Geçen sene 3.5 milyona yakın turist gelmişti. Biz bu yıl 7 milyon bekliyorduk. 9 milyon turist pandemide Antalya için büyük bir başarı olacak” sözlerine yer verdi.

"En büyük sorun şuanda istihdam edecek personel bulamamak"

Antalya’da otellerde doluluk oranlarının devam ettiğini belirten Atmaca, “Otellerin şuanda en büyük problemini personel oluşturuyor. Çünkü pandemi döneminde yıllarca yetiştirdiğimiz kalifiye elemanlar farklı sektörlere göç ettiler. O yüzden sektörde en büyük sorun şuanda istihdam edecek personel bulamamak. 2022 yılına yönelik olarak kaybettiğimiz personeli geri kazanmak için çalışmalar yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

"Rakamlardan fiyatlardan daha önemli bir konu bu sene kapalı tesisimizin kalmaması"

Antalya’yı 2019 yılında tüm zamanların en çok turistin ziyaret ettiğini hatırlatan Atmaca, “Amacımız fiyatlarımızı arttırmaktı. Sonra pandemi oldu. Dünya durdu. Rakamlardan fiyatlardan daha önemli bir konu bu sene kapalı tesisimizin kalmaması ve herkesin çalışıyor olmasıdır. Herkes işinin başında. Tüm otellerimiz açık. En önemli konu budur. 2022’ye hazırlanıyoruz. 2020’nin 2021’den 2021’den daha iyi olacağını düşünüyoruz. Antalya’ya gelen turist sayısında yine Rusya ilk sırada yer alıyor” dedi.

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