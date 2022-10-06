Ekonomi Pankobirlikte mali genel kurul yapıldı Kararların tamamı oy birliği ile alındı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Pankobirlik’te mali genel kurul yapıldı: Kararların tamamı oy birliği ile alındı

Türkiye’deki Pancar Ekicileri Kooperatiflerinin üst birliği olan S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği’nin (PANKOBİRLİK) 50. Olağan Mali Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Başkan Ramazan Erkoyuncu, "Yaklaşık 1 yıl önce bize bu onurlu görevi layık gören kooperatiflerimize ve üreticilerimize karşı mahcup olmamak için, bütün samimiyetimiz ve açıklığımızla, tarlada çiftçimizin bin bir meşakkatle alnının terlediği halle hâllenerek, duygularımızı en net şekliyle yine sizlerle ve sektörün paydaşları ile paylaştık, istişare ettik. Bundan sonra da bizim düsturumuz hep yalın ve net duruşumuzu korumak olacaktır." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pankobirlik’te mali genel kurul yapıldı: Kararların tamamı oy birliği ile alındı
​Pankobirlik’te mali genel kurul yapıldı.

Türkiye’deki Pancar Ekicileri Kooperatiflerinin üst birliği olan S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği’nin (PANKOBİRLİK) 50. Olağan Mali Genel Kurulu, Birliğin Ankara’daki merkez binasında gerçekleştirildi. Genel Kurula, Bakanlık Temsilcileri, 31 Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Yönetim Kurulu üyeleri ile Türk Şeker’in temsilcisi ve diğer ilgililer katıldı.

Genel Kurul’da gündem maddelerinin okunmasının ardından Divan teşekkül ettirildi ve Divan Başkanlığı seçimi yapıldı.

Genel Kurul’da Divanın oluşmasından sonra kürsüye gelen PANKOBİRLİK Genel Müdürü Tolga Demirhan, birlik faaliyetlerini anlattı ve tüm çalışmalar hakkında üyeleri bilgilendirdi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu da Genel Kurul’da bir konuşma yaptı. Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Genel Başkan Erkoyuncu, “Yaklaşık 1 yıl önce bize bu onurlu görevi layık gören kooperatiflerimize ve üreticilerimize karşı mahcup olmamak için, bütün samimiyetimiz açıklığımızla, tarlada üreticimizin bin bir meşakkatle alnının terlediği halle hâllenerek, duygularımızı en net şekliyle yine sizlerle ve sektörün paydaşları ile paylaştık, istişare ettik. Bundan sonra da bizim düsturumuz hep yalın ve net duruşumuzu korumak olacaktır.

50 yıllık bir geçmişi olan, 1 Milyon 300 bini aşan üyesi olan, totalde sektör olarak mali gücü oldukça yüksek olan Türkiye’de ses getiren bir kurumun, bir birliğin temsilcileriyiz. Ülkemizde bugün yaklaşık 20 milyon ton şeker pancarı üreten, bununla da yaklaşık 3 milyon ton şeker üreten dev bir sektörüz. Ama son yıllarda mali ve sosyal olarak, şu ya da bu sebeple zayıflama olmuş. He ne kadar bugün için verilerimiz kötü olmasa da, gelinen noktada yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz. Kooperatifler olarak çiftçilerimiz ile sahada sürekli yüz yüze temas ve istişare halindeyiz, birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Sahanın sesinin duyulması kurumumuzun etkinliği ve gücüne bağlı. Kendi içimizde daha da güçlenmeli, bu güçle sektörümüzün resmi ve özel paydaşları ile koordine olmalıyız.

PANKOBİRLİK olarak hedefimize, idealimize uygun yapılanmayı gerçekleştirmek için gayret gösteriyoruz. Üreticimizin refahının önünde engel olarak duran her ne varsa gece gündüz bunları aşmanın mücadelesini vermeliyiz. Bu mücadelenin sonunda çıkacak her başarı çiftçinin kazancına ve ülkemizin üretim gücüne katkı olarak geri dönecektir. Ben inanıyorum ki bu kurum üreticinin ihtiyacı olan gübreyi de tohumu da imal etme başarısını sağlayarak uygun maliyetlerle üreticiye ulaştırabilir. Bunu yapacak örgütlenme gücümüz ve potansiyelimiz var. Bundan çiftçi kazanacak, kazandıkça daha fazla üretecek. Üreten bir Ülke olarak son dönemde Dünyayı krize sokan gıda darboğazından etkilenmeyeceğiz demektir” dedi.

Başkan Erkoyuncu, “Birliğimizin gücü, burada bizim gösterdiğimiz samimiyet ve gayrete canı gönülden sağladığınız tam destek ve mutabakatla daha da artmaktadır. Her birinize ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyor, Genel Kurulumuzun hayırlar getirmesini diliyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

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