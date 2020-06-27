Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi PCR testi şartı arayan ülkelere gidecekler ücretli test yaptırabilecek PCR testinin ücreti 110 TL
TÜRKİYE EKONOMİSİ GENEL SAĞLIK

Yurt dışına giderken yapılan PCR testinin ücreti ne kadar? PCR testi nedir?

PCR testi şartı arayan ülkelere gidecekler ücretli test yaptırabilecek : PCR testinin ücreti 110 TL

Türk vatandaşlarının, yurt dışına çıkışlarda gideceği ülke tarafından PCR testi istenmesi halinde isteğe bağlı olarak yaptırılacak test işlemleri hakkındaki kurallar belli oldu. Yurt dışına çıkışlarda PCR testi şartı arayan ülkeler için 110 lira karşılığında test yaptırılabilecek. Görevi gereği yurt dışına çıkacak kamu görevlilerinden ücret alınmayacak.

Haber Merkezi AA
Yurt dışına çıkışlarda istenen PCR testi, Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında yaptırılabilecek.
Yurt dışına çıkışlarda istenen PCR testi, Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında yaptırılabilecek.

Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yurt dışına çıkışlarda PCR testi istenen ve bu testi yaptırmak üzere sağlık tesislerine başvuranların işlemlerinin nasıl yapılacağı belirlendi.

Buna göre, yurt dışına çıkmak için gideceği ülke tarafından PCR testi istenmesi nedeniyle test yaptırmak isteyenler, uçak bileti veya varsa görev kağıdını dilekçesine ekleyerek yetkili laboratuvarlara başvurabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası salgındaki son durumu değerlendirdi: İkinci dalgayı yaşamıyoruz
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası salgındaki son durumu değerlendirdi: İkinci dalgayı yaşamıyoruz

Yetkili laboratuvar listesine, "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html" adresinden ulaşılabilecek.

  • PCR testi 110 lira karşılığında yapılabilecek. Görevli olarak yurt dışına çıkacak kamu görevlilerinden ise ücret talep edilmeyecek.

Ücret, "Yurt dışına çıkış-PCR Testi" konusu ile Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan "TR70 0001 2009 4520 0005 0000 41" IBAN No'lu hesabına yatırılacak. Alınan makbuz daha sonra sağlık tesisine teslim edilecek.

Antikor testi TVNET canlı yayınında uygulamalı olarak gösterildi
OYNAT 05:32
Antikor testi TVNET canlı yayınında uygulamalı olarak gösterildi
Ülke genelinde yapılacak antikor testleri başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen ekipler, TVNET canlı yayınında antikor testini uygulamalı olarak gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde antikor testinin 81 ilde başlatılmasıyla ilgili olarak, 'Bu testin kimlere yapılacağı şu an belli. Sadece PCR değil kan örneklerine de bakılmış olacak. Bütün Türkiye için bu planlandı. İki hafta içerisinde 81 ilde bitmiş olacak' ifadelerini kullanmıştı.


Sağlık tesisi tarafından istenecek belgeler arasında, görev belgesi ve dilekçesi, yurt dışı uçak bileti yer alıyor.

Yurt dışına çıkışlarda gideceği ülke tarafından PCR testi istenen vatandaşlara yapılacak test işlemleri hakkında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yurt-disi-cikislarinda-test-islemleri.html" adresinden bilgi alınabilecek.

Bilim Kurulu Üyesinden koronavirüsle ilgili önemli açıklama: Rakamlar artarsa ikinci pik yaşayabiliriz
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesinden koronavirüsle ilgili önemli açıklama: Rakamlar artarsa ikinci pik yaşayabiliriz

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PCR) TESTİ NEDİR?

Polimeraz zincirleme tepkimesi (Polymerase Chain Reaction - PCR), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isimdir.

Metot basitçe tüp içerisinde nükleik asitlerin uygun koşullarda çoğaltılması esasına dayanır. Bir çeşit "in vitro klonlama" olarak da tanımlanan PCR; 94 °C-98 °C aralığında gerçekleştirilen denatürasyon, 37 °C-65 °C aralığında gerçekleştirilen tavlama (İng. annealing) ve 72 °C’de gerçekleştirilen uzama aşamalarından oluşur ve bu döngülerin belirli sayıda tekrarlanmasına dayanır.

PCR yönteminin gelişmesinde en büyük katkıyı Taq Polimeraz enziminin bulunması yapmıştır çünkü bu enzim yüksek sıcaklıklarda dahi dayanabilen tek enzimdir. Bu enzim ilk olarak Yellowstone milli parkında bir kaplıcada yaşayan Thermus aquaticus bakterisinden izole edilmiştir. Dr. Kary B. Mullis 1980'li yıllarda yaptığı PCR çalışmaları ile 1993 yılında Kimya alanında Nobel Ödülü almıştır.

Koronavirüste ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke açıklandı
KORONAVİRÜS
Koronavirüste ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke açıklandı

PCR yaygın olarak tıbbi ve biyolojik araştırma laboratuvarlarında kalıtsal hastalıkların teşhisi, genetik parmak izlerinin tanımlanması, bulaşıcı hastalıkların teşhisi, genlerin klonlanması, babalık testi ve DNA hesaplaması gibi değişik konularda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

PCR yöntemine dayalı olarak birçok primer olarak adlandırılan başlatıcı DNA teknikleri geliştirilmiştir. bu başlatıcı DNA'lar belli dizilere sahip ve sentetik olarak üretilebilen moleküllerdir. PCR'a dayalı RAPD, AFLP, SSR ve ISSR gibi markör teknikleri geliştirilmiştir. Bu teknikler birçok bitki ve hayvanda genetik akrabalığın teşhisinde tür içi ve türler arasında kullanılmaktadır.

Bilim Kurulu üyesi Öztürk: Grip salgınları başlamadan koronavirüs vakalarını azaltmamız gerekiyor
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu üyesi Öztürk: Grip salgınları başlamadan koronavirüs vakalarını azaltmamız gerekiyor

Dünyada ilk: Diyarbakır'da Koronavirüs hastasına 'Türk ışını tedavisi' uygulandı
OYNAT 00:00
Dünyada ilk: Diyarbakır'da Koronavirüs hastasına 'Türk ışını tedavisi' uygulandı
Diyarbakır'da koronavirüs tedavisi gören bir hastaya, dünyada ilk defa Türk ışını tedavisi uygulandı. Uygulanan tedavi yöntemi sonrası hastanın koronavirüs testi negatif çıktı.

Sosyal mesafesiz koronavirüs test kuyruğu
OYNAT 00:00
Sosyal mesafesiz koronavirüs test kuyruğu
Esenyurt'ta askere gitmek isteyen gençlerin Covid-19 testi için toplum sağlık merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Covid-19 testi yaptırmak için gelen gençlerin, bekleyişi sırasında sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.


Abone Ol Google News
Üç HDPliye korona teşhisi

Üç HDP'liye korona teşhisi

TBMM'deki kat görevlilerinden vekillere bulaştı.
Kahreden görüntü

Kahreden görüntü

Tabutlar yan yana defnedildi, gözyaşları sel oldu.
Test ücreti belli oldu

Test ücreti belli oldu

Yurt dışına çıkanlardan istenen korona testinin fiyatı açıklandı.
Birilerinin<br>insafına bırakmayız

Birilerinin
insafına bırakmayız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması.

Bir yıllık icraatlarının sorulduğu röportaj olay oldu

YKS günü veliler sosyal mesafeyi unuttu, polis anons yaptı.

Vahşet sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Şaşırtan küskünlük: Cemaat camiyi terk etti

​Rus Büyükelçi Türkiye'ye hayran kaldı.

​Acısını unutup oğlunun sınavını düşündü.

​Konya polisi tarafından ilk kez ele geçirildi.

​İran'dan koronavirüse ilişkin çok çarpıcı rakam.

Terör örgütü ​PKK kış üslenmesi için hazırlıyordu.
Telefonundan <br>Beşiktaş'ı izledi

Telefonundan
Beşiktaş'ı izledi

​Sosyal medya hesabından transfer sinyalini verdi.
Bunlar<br>saatli bomba

Bunlar
saatli bomba

Deprem uzmanından çok önemli uyarı..

Salı günü benzin ve motorin fiyatlarına yansıtılacak.

Milyonlarca öğrenci YKS'nin ilk oturumunda ter döküyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.