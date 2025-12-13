Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Petrol ve LPG piyasasında 2026 gelir payı bedelleri belli oldu

Petrol ve LPG piyasasında 2026 gelir payı bedelleri belli oldu

10:0113/12/2025, Cumartesi
G: 13/12/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Söz konusu kararlar 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
Söz konusu kararlar 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2026 yılında petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında uygulanacak gelir payı bedellerini belirledi. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2026 yılında petrol ve LPG piyasalarında uygulanacak gelir payı bedellerini duyurdu.

Buna göre, 2026'da da ulusal petrol stokunun tamamlayıcı kısmının edinilmesi nedeniyle oluşabilecek kaynak ihtiyacı, finansman giderleri ile stokların depolama ve idame maliyetleri gelir payı bedelleri yoluyla karşılanacak.

Bu kapsamda benzin, motorin, gazyağı, havacılık yakıtları ve yakıt naftası için gelir payı bedeli metreküp başına 45,68 lira olarak belirlendi. İhrakiye amaçlı kullanılan ürünler de bu kapsama dahil edildi.

Dampingli denizcilik yakıtları için gelir payı bedeli metreküp başına 45,68 lira seviyesinde tespit edilirken, artık denizcilik yakıtları ile fuel oil türleri için bedel ton başına 48,52 lira oldu.

Söz konusu kararlar 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Uygulamadan EPDK sorumlu olacak.

Öte yandan EPDK, LPG piyasasında 2026 için uygulanacak gelir payı bedelini de belirledi. Buna göre LPG piyasasında faaliyet gösteren lisans sahipleri için gelir payı bedeli ton başına 102,09 lira olarak tespit edildi.

Gelir payı bedelleri, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile Petrol ve LPG Piyasası Lisans Yönetmeliklerinin ilgili hükümleri doğrultusunda belirlendi.



#LPG
#petrol
#Resmi Gazete
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜRK-İŞ asgari ücret teklifini sundu mu, ne kadar zam istiyor?