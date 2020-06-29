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Ekonomi Dolar haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Piyasalar haftaya nasıl başladı: 29 Haziran 2020 dolar ve euro fiyatları..

Dolar haftaya nasıl başladı?

Koronavirüs salgınına ilişkin ikinci dalga endişelerinin artmasıyla yönünü yeniden yukarı çeviren dolar yeni haftaya sakin başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 6,8520 liradan işlem görürken avro ise yeni haftaya 7,7150 liradan başladı.

Haber Merkezi AA
29 Haziran 2020 dolar ve euro fiyatları..
29 Haziran 2020 dolar ve euro fiyatları..

Döviz piyasalarında yeni haftanın başlangıç rakamları belli oldu. Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 6,8535'ten işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 6,8460-6,8656 bandında işlem gören dolar/TL, günü yatay bir seyirle 6,8541'den tamamladı.

EURO NE KADAR OLDU?

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 7,7155'ten, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 8,4785'ten satılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi'nin haziranda aylık bazda yüzde 19,1 artarak 73,5 değerine yükseldiğini belirterek, yurt dışında Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ikinci dalga endişelerinin artmasıyla haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyleyen analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in destek, 6,87'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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