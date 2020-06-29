Dolar haftaya nasıl başladı?

Döviz piyasalarında yeni haftanın başlangıç rakamları belli oldu. Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 6,8535'ten işlem görüyor.
Geçen haftanın son işlem gününde 6,8460-6,8656 bandında işlem gören dolar/TL, günü yatay bir seyirle 6,8541'den tamamladı.
EURO NE KADAR OLDU?
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 7,7155'ten, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 8,4785'ten satılıyor.
Analistler, bugün yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi'nin haziranda aylık bazda yüzde 19,1 artarak 73,5 değerine yükseldiğini belirterek, yurt dışında Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ikinci dalga endişelerinin artmasıyla haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyleyen analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in destek, 6,87'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.