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Ekonomi

Ramazan öncesi kırmızı et sektörü radara alındı: Rekabet Kurumu harekete geçti!

Rekabet Kurumu, Ramazan ayı öncesi kırmızı et sektörüne yönelik harekete geçti. Piyasada yaşanan fiyat artışları üzerine gelen şikayetlerin ardından sektör incelemesi başlatıldı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "Sektörde faaliyet gösteren firmaları uyarmak istiyorum. En ufak bir suistimali tespitimiz halinde bu hataya düşen şirketlere cirolarının yüzde 10'una kadar öngörülen en ağır para cezası verilecek" dedi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:38 - 27/02/2024 Salı
Güncelleme: 11:41 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Rekabet Kurumu
Rekabet Kurumu

Rekabet Kurumu, Ramazan ayı öncesi sektördeki yapısal sorunların derinlemesine incelenmesi ve çözüm önerileri getirilmesi amacıyla kırmızı et piyasasına yönelik sektör incelemesi başlattı.


Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ramazan ayı öncesi kırmızı et sektörüne yönelik şikayetlerde artış görüldüğünü belirterek,
"Bu noktada hiç kuşkusuz ki Rekabet Kurumu da vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla et ve et ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla üzerine düşeni yapacaktır
" dedi.

Küle, Kurumun kırmızı et sektörüne yönelik yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Kırmızı etin vatandaşlar için önemli bir besin kaynağı olduğuna işaret eden Küle, kırmızı et piyasasının, Kurumun yakından takip ettiği sektörler arasında olduğunu aktardı.


Küle, son birkaç yılda Kuruma iletilen şikayetler ve resen başlattıkları incelemeler sonucunda, bu sektördeki fiyat artışlarını mercek altına aldıklarına dikkati çekerek
, "Bu incelemeler kapsamında 2023'te yapılan bir soruşturmada, piyasanın en büyük üreticilerinden birine, rekabete aykırı eylemleri gerekçesiyle yaklaşık 73 milyon lira idari para cezası verildi"
diye konuştu.

"Önemli bulgulara ulaşıyoruz"

Kurum tarafından sektörün tüm yönleriyle derinlemesine ele alındığı bir sektör incelemesi yürütüldüğünü belirten Küle, şunları kaydetti:

  • "Ramazan ayının yaklaştığı bu günlerde kırmızı et fiyatları yine gündemin öncelikli konularından biri haline gelmiştir. Buna paralel olarak konu hakkında Kurumumuza intikal eden şikayetlerde de bir artış görülmektedir. Bu noktada hiç kuşkusuz ki Rekabet Kurumu, vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla et ve et ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla üzerine düşeni yapacaktır. Kurumumuza gelen şikayetler titizlikle değerlendirilmektedir. Yürütülmekte olan sektör incelememiz kapsamında da önemli bulgulara ulaşmaktayız. Sektörde faaliyet gösteren firmaları uyarmak istiyorum. En ufak bir suistimali tespitimiz halinde soruşturma açmak ve bu hataya düşen şirketlere cirolarının yüzde 10'una kadar öngörülen en ağır para cezasını vermekten çekinmeyeceğiz. Suni fiyat artışlarına müsamaha göstermeyecek, buna niyet eden teşebbüsler hakkında en ağır yaptırımları uygulayacağız"



#Rekabet Kurulu
#kırmızı et
#Rekabet Kurumu
#Ramazan
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