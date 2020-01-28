Rekabet Kurulu açıkladı: 5 sigorta şirketine ceza verildi

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Gençlik ve Spor Bakanlığından Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurduna ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Gençlerin hasarlı bir binada kaldıkları iddiası asla gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından binanın ana taşıyıcı sistemi olan betonarme kolon, kiriş ve perdelerde herhangi bir hasar bulunmadığının rapor edildiği kaydedildi.



