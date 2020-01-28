Ekonomi Rekabet Kurulu açıkladı 5 sigorta şirketine ceza verildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rekabet Kurulundan 5 sigorta şirketine ceza

Rekabet Kurulu açıkladı: 5 sigorta şirketine ceza verildi

Rekabet Kurulu, sigorta sektöründe faaliyet gösteren 8 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma sonucunda 5 şirkete idari para cezası verilmesine karar verdi.

Haber Merkezi AA
5 sigorta şirketine para cezası verildi.
5 sigorta şirketine para cezası verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, risk kapasitesi büyük işler (proje finansmanı dahil olmak üzere) ihtiyari sigorta pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşmak suretiyle Rekabet Kanunu'nu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

  • Söz konusu soruşturma sonucunda Rekabet Kurulu tarafından, Allianz Sigorta AŞ, Dubai Starr Sigorta AŞ, Ergo Sigorta AŞ, Eureko Sigorta AŞ ve Sompo Japan Sigorta AŞ'nin ilgili Kanunu ihlal etmeleri nedeniyle idari para cezası verilmesi kararı alındı.

Öte yandan, Aksigorta AŞ, Axa Sigorta AŞ ve Zurich Sigorta AŞ'ye söz konusu hükümleri ihlal etmediklerinden, idari para cezası verilmesine yer olmadığı kararlaştırıldı.

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