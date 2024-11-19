Rekabet Kurulu TP Petrol Dağıtım AŞ'nin paylarının satışını onayladı

Dört kıtada, 8 farklı sektörde, 23 marka ile faaliyetlerini sürdüren Zeren Group Holding, bu onayla birlikte büyüme stratejisinin temel odağında yer alan enerji sektöründe önemli bir atılım daha gerçekleştirmiş oldu. 800’den fazla bayisiyle faaliyet gösteren TP'nin satın alımı ile Zeren Group Holding, yeni dönemde şirketi yeni yatırımlarla büyütmeye ve geliştirmeye devam edecek.

Zeren Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Yiğit Zeren, alınan karar üzerine Rekabet Kurulu’na ve tüm Rekabet Kurumu çalışanlarına teşekkürlerini ileterek, "Bu karar, yerli ve milli sermayenin stratejik öneme sahip olan enerji sektöründe büyüme iradesinin desteklenmesi bakımından büyük önem taşıyor. Zeren Group Holding olarak, tüm süreci kolaylaştıran ve her konuda iş birliği gösteren, Zülfikarlar Holding’e çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin en büyük değerlerinden Türkiye Petrolleri’nin gücüne güç katıp, geliştireceğimizden herkesin emin olmasını istiyoruz. Enerji sektöründe büyümeyi; ülkemiz açısından stratejik bir alanın korunması ve tüketicilerimize sunulan hizmet çeşitliliği ve kalitesinin arttırılması olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.