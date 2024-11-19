Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Rekabet Kurulu TP Petrol Dağıtım AŞ'nin paylarının satışını onayladı

Rekabet Kurulu TP Petrol Dağıtım AŞ'nin paylarının satışını onayladı

14:5519/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
Diğer
Sonraki haber
Rekabet Kurulu, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin paylarının satışına onay verdi.
Rekabet Kurulu, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin paylarının satışına onay verdi.

Rekabet Kurulu, Zeren Group Holding'e ait olan Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ (Alpet) ve Zülfikarlar Holding arasındaki TP Petrol Dağıtım AŞ’nin (TP) paylarının satışını onayladı.

Dört kıtada, 8 farklı sektörde, 23 marka ile faaliyetlerini sürdüren Zeren Group Holding, bu onayla birlikte büyüme stratejisinin temel odağında yer alan enerji sektöründe önemli bir atılım daha gerçekleştirmiş oldu. 800’den fazla bayisiyle faaliyet gösteren TP'nin satın alımı ile Zeren Group Holding, yeni dönemde şirketi yeni yatırımlarla büyütmeye ve geliştirmeye devam edecek.

Zeren Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Yiğit Zeren, alınan karar üzerine Rekabet Kurulu’na ve tüm Rekabet Kurumu çalışanlarına teşekkürlerini ileterek, "Bu karar, yerli ve milli sermayenin stratejik öneme sahip olan enerji sektöründe büyüme iradesinin desteklenmesi bakımından büyük önem taşıyor. Zeren Group Holding olarak, tüm süreci kolaylaştıran ve her konuda iş birliği gösteren, Zülfikarlar Holding’e çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin en büyük değerlerinden Türkiye Petrolleri’nin gücüne güç katıp, geliştireceğimizden herkesin emin olmasını istiyoruz. Enerji sektöründe büyümeyi; ülkemiz açısından stratejik bir alanın korunması ve tüketicilerimize sunulan hizmet çeşitliliği ve kalitesinin arttırılması olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

#Zeren Group Holding
#Alpet
#Rekabet Kurulu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adana deprem konutu hak sahipliği başvurularında son güne giriliyor