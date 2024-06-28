Rekabet Kurulundan kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Canon'a ceza

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AJet arasında şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, malul ve malul yakınları, engelli yolcular ile ilgili özel indirim protokol imza töreni gerçekleştirildi. İmzalanan protokole göre tüm şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile malul ve malul yakınları, engelli yolcular iç hat uçuşlar ve iç hat uçuşlar ve Kuzey Kıbrıs uçuşlarında yüzde 50, dış hat uçuşlarda yüzde 20; engelli yolcular ise iç hat uçuşlar ve Kuzey Kıbrıs uçuşlarında yüzde 20, dış hat uçuşlarında yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.