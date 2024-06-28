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Ekonomi

Rekabet Kurulundan kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Canon'a ceza

Rekabet Kurulu, rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ'ye (Canon) 38,3 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

15:39 - 28/06/2024 Cuma
AA
Arşiv
Arşiv

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, şirkete yönelik yürütülen soruşturma süreci ve alınan karara ilişkin bilgi verildi.


Açıklamada, şirketin baskı, kopyalama, görüntüleme ile foto-video ürünleri, dijital SLR kamera, dijital video kamera, aynasız kompakt sistem kamera ve değiştirilebilir lens ürünlerinden oluşan optik ürünlerin üretimi ve satışı alanında faaliyet gösterdiği ifade edildi.


Kuruluş hakkında 11 Mayıs 2023'te soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda Canon'un sağlayıcısı olduğu ürünlerin yeniden satışını gerçekleştiren satıcıların veya bayilerin, bağımsız şekilde belirlemesi gereken satış fiyatlarına müdahale bulunarak yeniden satış fiyatlarını tespit edip etmediğinin araştırıldığı kaydedildi.


38 milyon 300 bin 958 lira idari para cezası


Açıklamada, konuya ilişkin sözlü savunma toplantısının da 4 Haziran'da gerçekleştirildiği aktarıldı.


Yapılan değerlendirme sonucu Canon'un yeniden satıcıların fiyatlarını tespit ederek 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği sonucuna ulaşıldığı belirtilen açıklamada, şirkete 38 milyon 300 bin 958 lira idari para cezası verildiği belirtildi.




#Rekabet Kurulu
#canon
#İdari para cezası
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