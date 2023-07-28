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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'na kritik atamalar

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına yeni atamalar yapıldı. Yapılan açıklamada; Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

00:04 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Osman Cevdet Akçay, Hatice Karahan ve Fatih Karahan getirildi.

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Osman Cevdet Akçay, Hatice Karahan ve Fatih Karahan getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri kapsamında görevden alındı.

TCMB başkan yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan açıklama şöyle:

"1211 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası;

— Başkan (Guvernör) Yardımcısı Emrah ŞENER,

— Başkan (Guvernör) Yardımcısı Taha ÇAKMAK,

— Başkan (Guvernör) Yardımcısı Mustafa DUMAN, görevden alınmış,

— Başkan (Guvernör) Yardımcılığına Osman Cevdet AKÇAY,

— Başkan (Guvernör) Yardımcılığına Fatih KARAHAN,

— Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice KARAHAN, atanmıştır."


#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
#Resmi Gazete
#Atama
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