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Ekonomi Resmi Gazetede yayınlandı Vergi ve cezalarda artış oranı belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Resmi Gazetede yayınlandı: Vergi ve cezalarda artış oranı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınladığı tebliğe göre 2021 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi. Buna göre vergi ve cezalar bu oranda artacak.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilerek, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi.

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  • Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2020 için yüzde 9,11 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.

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Daha önceki tebliğler geçerli

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 9,11 oranında artacak. Öte yandan bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da belirtildi.

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